Ugo Humbert n’a pas manqué ses débuts à Toronto ! Opposé à Lorenzo Sonego, qui le devance d’une place au classement ATP, le Nordiste n’a eu besoin que de deux manches et deux breaks pour s’imposer. Si l’entame de match a été équilibrée, le 26eme mondial a converti sa première et seule balle de break du set pour faire la différence sur un jeu blanc. Pas ou peu inquiété sur sa mise en jeu, Ugo Humbert a conclu cette première manche à sa première occasion. A l’image du début de match, l’entame de deuxième set a vu les deux joueurs tenir fermement leurs jeux de service mais la situation a commencé à se décanter dans le septième jeu. En effet, le Français a manqué trois balles de break mais ce n’était que partie remise. Sur le jeu de service suivant de Lorenzo Sonego, Ugo Humbert n’a pas tremblé pour prendre l’avantage. Dos au mur, l’Italien est monté en intensité et, cette fois, a su mettre son adversaire en difficulté… mais sans convertir la moindre des six balles de débreak qu’il a pu se procurer. Le Tricolore, quant a lui, a laissé passer l’orage pour, à sa deuxième balle de match, mettre un terme aux débats (6-3, 6-4 en 1h41’). Toutefois, le défi sera bien plus ardu au deuxième tour avec le nouveau numéro 3 mondial, Stefanos Tsitsipas, qui sera sur son chemin. De son côté, Marin Cilic a eu besoin de trois manches pour dominer Albert Ramos-Viñolas (6-2, 4-6, 6-3 en 2h15’) et rejoint la tête de série numéro 6 Casper Ruud au deuxième tour. Fabio Fognini, quant à lui, a écarté Jan-Lennard Struff (6-7, 6-2, 6-4 en 2h24') et sera le prochain adversaire d'Andrey Rublev, tête de série numéro 4.

Des retrouvailles pour Nadal, Kyrgios n'y arrive plus

Récemment titré à Washington, Jannik Sinner connaît le nom de son premier adversaire à Toronto. Issu des qualifications, James Duckworth a surpris Taylor Fritz (7-6, 6-3 en 1h50') pour rejoindre l'Italien au deuxième tour. Daniil Medvedev, quant à lui, devra affronter Alexander Bublik, qui s'est défait de Daniel Evans (6-4, 6-4 en 1h42'). Pour sa part, Rafael Nadal retrouvera Lloyd Harris, vainqueur de Brayden Schnur (6-3, 6-2), pour son entrée en lice dans ce Masters 1000 au Canada. Pour rappel, le Sud-Africain vient tout juste de battre le numéro 4 mondial, c'était la semaine dernière à Washington (6-4, 1-6, 6-4), lors du seul affrontement entre les deux hommes. Tombeur de Ricardas Berankis (6-3, 7-6), John Millman continue son aventure et sera opposé au Français Gaël Monfils, tête de série numéro 11, au 2eme tour. Enfin, Nick Kyrgios a toujours autant de mal dans cette tournée américaine. Déjà éliminé rapidement à Atlanta (2eme tour), puis à Washington (1er tour), l'Australien est à nouveau tombé d'entrée à Toronto. Contre Reilly Opelka (4-6, 7-6, 6-4), si l'actuel 80eme au classement ATP a idéalement débuté en prenant le premier set, la suite a été beaucoup plus compliquée pour lui derrière. Incapable de gêner l'Américain sur son service, Kyrgios s'est raté lors du tie-break, puis a fini par craquer dans la dernière manche. Après avoir déjà dû sauver trois balles de break à 0-0, l'Australien a cédé sa mise en jeu, à 1-1, n'a pu revenir derrière et s'est incliné après avoir sauvé deux balles de match. Au prochain tour, Opelka défiera Grigor Dimitrov, tête de série numéro 14.



TORONTO (Canada, Masters 1000, dur, 2 965 087,70€)

Tenant du titre (en 2019) : Rafael Nadal (ESP)



2eme tour

Medvedev (RUS, n°1) - Bublik (KAZ)

Duckworth (AUS, Q) - Sinner (ITA, n°16)

De Minaur (AUS, n°12) - Brooksby (USA, WC) ou Basilashvili (GEO

Kecmanovic (SER) ou Nishikori (JAP, PR) - Hurkacz (POL, n°7)



Rublev (RUS, n°4) - Fognini (ITA)

Isner (USA) ou Davidovich Fokina (ESP) - Garin (CHI, n°13)

Monfils (FRA, n°11) - Millman (AUS)

Nishioka (JAP, Q) ou Korda (USA) - Shapovalov (CAN, n°5)



Ruud (NOR, n°6) - Cilic (CRO)

Lajovic (SER) ou Ruusuvuori (FIN, Q) - Auger-Aliassime (CAN, n°9)

Karatsev (RUS, n°15) - Norrie (GBR) ou Khachanov (RUS)

Humbert (FRA) - Tsitsipas (GRE, n°3)



Schwartzman (ARG, n°8) - Paire (FRA) ou McDonald (USA, SE)

Paul (USA, Q) - Bautista Agut (ESP, n°10)

Dimitrov (BUL, n°14) - Opelka (USA)

Harris (AFS) - Nadal (ESP, n°2)



1er tour

Medvedev (RUS, n°1) - Bye

Bublik (KAZ) bat Evans (GBR) : 6-4, 6-4

Duckworth (AUS, Q) bat Fritz (USA) : 7-6 (2), 6-3

Sinner (ITA, n°16) - Bye



De Minaur (AUS, n°12) - Bye

Brooksby (USA, WC) - Basilashvili (GEO

Kecmanovic (SER) - Nishikori (JAP, PR)

Hurkacz (POL, n°7) - Bye



Rublev (RUS, n°4) - Bye

Fognini (ITA) bat Struff (ALL) : 6-7 (2), 6-2, 6-4

Isner (USA) - Davidovich Fokina (ESP)

Garin (CHI, n°13) - Bye



Monfils (FRA, n°11) - Bye

Millman (AUS) bat Berankis (LIT, Q) : 6-3, 7-6 (4)

Nishioka (JAP, Q) - Korda (USA)

Shapovalov (CAN, n°5) - Bye



Ruud (NOR, n°6) - Bye

Cilic (CRO) bat Ramos-Viñolas (ESP) : 6-2, 4-6, 6-3

Lajovic (SER) - Ruusuvuori (FIN, Q)

Auger-Aliassime (CAN, n°9) - Bye



Karatsev (RUS, n°15) - Bye

Norrie (GBR) - Khachanov (RUS)

Humbert (FRA) bat Sonego (ITA) : 6-3, 6-4

Tsitsipas (GRE, n°3) - Bye



Schwartzman (ARG, n°8) - Bye

Paire (FRA) - McDonald (USA, SE)

Paul (USA, Q) bat Pospisil (CAN) : 6-7 (5), 6-2, 6-3

Bautista Agut (ESP, n°10) - Bye



Dimitrov (BUL, n°14) - Bye

Opelka (USA) bat Kyrgios (AUS, WC) : 4-6, 7-6 (4), 6-4

Harris (AFS) bat Schnur (CAN, Q) : 6-3, 6-2

Nadal (ESP, n°2) - Bye