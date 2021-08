Jannik Sinner a vu sa réussite s’évaporer sur les courts de Toronto. Sacré le week-end dernier à Washington, l’Italien a été éliminé dès son entrée en lice dans le Masters 1000 disputé au Canada ! Avec un break dans chacune des deux manches, James Duckworth a créé une belle surprise avec une victoire face à la tête de série numéro 16 du tournoi (6-3, 6-4 en 1h17’). L’Australien, issu des qualifications, sera l’adversaire de Daniil Medvedev, tête de série numéro 1, lors des huitièmes de finale. Alors qu’il devait affronter Rafael Nadal au deuxième tour, Lloyd Harris a pris le meilleur sur Feliciano Lopez, qui a pris la place de son compatriote dans le tableau principal (6-2, 6-3 en 1h05’) et retrouvera Reilly Opelka pour une place en quarts de finale. Les têtes de série n’ont pas été à la fête en ce début de journée à Toronto. En effet, numéro 9 dans la hiérarchie, Félix Auger-Aliassime a nettement chuté contre Dusan Lajovic (7-5, 6-4 en 1h39’). Tête de série numéro 13, Cristian Garin a subi le même sort face à John Isner. L’Américain, malgré la perte du premier set, a su dominer le Chilien (4-6, 6-3, 6-4 en 2h14’).



TORONTO (Canada, Masters 1000, dur, 2 965 087,70€)

Tenant du titre (en 2019) : Rafael Nadal (ESP)



2eme tour

Medvedev (RUS, n°1) bat Bublik (KAZ) : 4-6, 6-3, 6-4

Duckworth (AUS, Q) bat Sinner (ITA, n°16) : 6-3, 6-4

De Minaur (AUS, n°12) - Basilashvili (GEO)

Nishikori (JAP, PR) - Hurkacz (POL, n°7)



Rublev (RUS, n°4) - Fognini (ITA)

Isner (USA) bat Garin (CHI, n°13) : 4-6, 6-3, 6-4

Monfils (FRA, n°11) - Millman (AUS)

Tiafoe (USA, LL) - Shapovalov (CAN, n°5)



Ruud (NOR, n°6) bat Cilic (CRO) : 6-3, 3-6, 6-3

Lajovic (SER) bat Auger-Aliassime (CAN, n°9) : 7-5, 6-4

Karatsev (RUS, n°15) - Khachanov (RUS)

Tsitsipas (GRE, n°3) bat Humbert (FRA) : 6-3, 6-7 (13), 6-1



Schwartzman (ARG, n°8) - Paire (FRA)

Paul (USA, Q) - Bautista Agut (ESP, n°10)

Opelka (USA) bat Dimitrov (BUL, n°14) : 6-3, 6-4

Harris (AFS) bat Lopez (ESP, LL) : 6-2, 6-3