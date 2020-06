ATP : Toni Nadal touché par l'absence de Federer pour la fin de saison 2020

#EntrevistaMD a Toni Nadal: "Un virus ha dejado en situación de incertidumbre un mundo en el que nos creíamos que todo estaba bajo control"

✍ por @MartaperezMD https://t.co/5dX1QEuZGZ



— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 21, 2020

Toni Nadal : « Une mauvaise nouvelle pour le monde du tennis »

On ne reverra pas Roger Federer sur les courts en 2020. Contraint de subir une arthroscopie du genou droit, le Suisse a annoncé le 10 juin dernier qu’il ne reprendrait pas la compétition avant le début de la saison 2021 afin de se laisser le temps pour être prêt à 100%. Une annonce qui n’a pas été sans conséquence pour Toni Nadal. Interrogé par le quotidien Mundo Deportivo dans le cadre du lancement de son émission sur une chaîne espagnole, l’oncle et ancien entraîneur de Rafael Nadal a confié son sentiment sur l’annonce faite par Roger Federer. « La blessure de Roger me fait de la peine parce que c’est une personne que j’aime regarder jouer, assure Toni Nadal. Je n’aime pas trop quand il joue contre mon neveu car j’ai beaucoup de tension et stress, mais c’est un immense champion que j’aimerais voir indéfiniment. »Cette absence pour la fin de saison 2020, qui démarrera le 14 août prochain avec le tournoi de Cincinnati délocalisé à titre exceptionnel sur le site de l’US Open à Flushing Meadows, est aux yeux de Toni Nadal un élément négatif pour le tennis. « C’est une mauvaise nouvelle pour le monde du tennis, tonne celui qui a accompagné pendant tant d’années Rafael Nadal. Je lui souhaite le meilleur rétablissement possible et que tout se passe bien. Je me sens mal pour lui qu’il ne puisse pas rejouer cette année et j’espère que son genou se remettra enfin. » Un retour à la compétition au début de l’année 2021 qui, s’il peut se remettre aussi bien qu’il l’a fait avant la saison 2017 où il a un temps retrouvé la place de numéro 1 mondial, devrait permettre à Roger Federer de retrouver son tout meilleur niveau.