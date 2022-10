ATP - Tokyo : Shapovalov enchaîne

First hurdle cleared ✅

Denis Shapovalov n'est pas resté trop longtemps abattu après avoir perdu la quatrième finale de sa carrière, dimanche à Séoul contre un joueur largement à sa portée (Yoshihito Nishioka, 56eme mondial). Le Canadien a rapidement pris la direction de Tokyo, où il entrait en lice ce mercredi en seizièmes de finale."Shapo" a servi 11 aces et 76% de premières balles, et n'a pas eu la moindre balle de break à défendre. Il a pris le service de l'Américain à 3-3 et 5-3 dans le premier set (3 points perdus sur sa mise en jeu), avant de remporter le deuxième 7-3 au tie-break, à l'issue d'une manche très rapide faite de sept jeux blancs. Denis Shapovalov, actuellement 20eme à la Race (il lui faudra donc un miracle pour aller au Masters de Turin) disputera les huitièmes de finale face au qualifié japonais Noguchi.