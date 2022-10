ATP - Tokyo : Ruud éliminé d'entrée, Kyrgios réussit son retour

De Minaur tombe aussi

Casper Ruud a décidé d'aller faire un tour en Asie après la Laver Cup de Londres, et ce n'était peut-être pas une très bonne idée pour le n°3 mondial. Battu en quarts de finale du tournoi ATP 250 de Séoul la semaine dernière, le Norvégien a cette fois perdu dès les seizièmes de finale, à l'occasion du tournoi ATP 500 de Tokyo. Opposé à Jaume Munar (58eme), qu'il avait pourtant battu trois fois sur trois par le passé (sur terre battue), il s'est incliné 6-3, 6-3 en 1h35. Ruud est passé complètement à côté de son début de match, se retrouvant mené 5-1, avant de s'incliner sur sa sixième balle de set.D'ores et déjà qualifié pour le Masters de Turin, on devrait le retrouver du côté de Bâle la semaine du 24 octobre.Tout s'est bien passé en revanche pourL'Australien a servi 9 aces et a sauvé la seule balle de break que s'est procuré son adversaire, le breakant à 3-2 dans le premier set avant de dérouler dans le deuxième. Alors qu'un tribunal australien étudiait ce mardi son cas dans une affaire d'agression datant de décembre dernier, Kyrgios a décidé de se concentrer à 100% sur le tennis, c'est même la première fois depuis 2018 qu'il joue au mois d'octobre. Prochain adversaire : le Polonais Majchrzak. Tête de série n°8, Dan Evans s'est qualifié également, au détriment de Radu Albot, après un combat de 2h26 (6-7, 6-1, 6-4) où il a servi 9 aces et n'a pas été breaké une seule fois. Ca passe aussi pour la tête de série n°9, Borna Coric, qui s'est défait de Thanasi Kokkinakis sur le score de 6-4, 7-6 en 2h02, sans jamais perdre son service. En revanche, Alex de Minaur, tête de série n°6, est tombé face à Soonwoo Kwon, qui l'a emporté 6-3, 6-2 sans avoir la moindre balle de break à défendre, alors que l'Australien en a eu douze.