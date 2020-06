Alors que l’ATP a dévoilé mercredi le calendrier des tournois qui se dérouleront du 14 août au 11 octobre, on sait que la suite de la saison ne passera pas par Tokyo. Les organisateurs du tournoi ATP 500, remporté par des cadors ces dernières années (Nadal, Murray, Nishikori, Del Potro, Wawrinka, Kyrgios, Goffin, Medvedev et Djokovic depuis 2010) ont en effet annoncé son annulation ce jeudi. « La Fédération japonaise de tennis a annoncé la décision d’annuler le Rakuten Open Tennis Championships, qui devait se dérouler du 5 au 11 octobre, en raison des inquiétudes concernant la santé et la sécurité dues à la pandémie de coronavirus. Nous avons hâte de vous retrouver au Ariake Tennis Park, mais la santé et la sécurité de nos fans et de notre staff sont nos premières priorités. Nous espérons vous revoir bientôt. Prenez soin de vous », ont écrit les organisateurs dans un tweet. La WTA ira à Tokyo début novembre

Le tournoi aurait dû se dérouler pendant la deuxième semaine de Roland-Garros et ne sera donc pas décalé plus tard dans la saison. Alors que la WTA a dévoilé son calendrier provisoire jusqu’à la fin de saison, avec notamment neuf tournois en Asie (dont un à Tokyo la semaine du 2 novembre, et un à Wuhan, d’où est partie la pandémie de coronavirus, la semaine du 19 octobre) après Roland-Garros, l’ATP n’est pas allée plus loin que le 11 octobre. Dans le calendrier d’avant-pandémie, un seul tournoi était prévu en Asie après le 11 octobre : le Masters 1000 de Shanghai. Les tournois de Chengdu, Zhuhai et Pékin devaient quant à se dérouler les semaines précédentes. Les meilleurs joueurs du monde iront-ils en Chine cette année ? On le saura courant juillet.