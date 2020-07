ATP : Tiafoe positif à son tour

Cette fois, l’Adria Tour n’est pas en cause, mais toujours est-il qu’un nouveau joueur de tennis a été testé positif au coronavirus. Il s’agit de l’Américain de 22 ans Frances Tiafoe, 81eme au classement ATP. Résidant en Floride, qui est l’un des épicentres de la pandémie aux Etats-Unis (9488 cas et 67 décès vendredi), le tennisman a été testé positif vendredi dernier, comme il l’a confié sur ses réseaux sociaux, sans préciser s'il avait des symptômes : « Malheureusement, j’ai été testé positif au covid-19 vendredi dernier et je dois déclarer forfait pour la All-American Team Cup à Atlanta ce week-end. Ces deux derniers mois, je me suis entraîné en Floride et j’ai toujours été testé négatif, jusqu’à il y a une semaine. Je dois passer un nouveau test la semaine prochaine mais je me suis déjà mis en quarantaine et j’ai prévenu le staff médical à Atlanta. Bien que j’étais très excité de venir ici, la santé et la sécurité de tous reste la priorité première. »

La saison ATP reprend dans cinq semaines

Ce tournoi d’Atlanta, qui va se disputer malgré le test positif de Tiafoe, réunit certains des meilleurs joueurs américains, comme John Isner, Taylor Fritz, Reilly Opelka, Tennys Sandgren ou encore Sam Querrey. Frances Tiafoe, lui, ne sera pas de la fête, et va rester en quarantaine avant de poursuivre sa préparation pour la reprise de la saison, le 14 août à Washington. Frances Tiafoe, ancien 29eme mondial, n’avait pas réussi un grand début de saison, s’inclinant d’entrée lors de quatre des cinq tournois ATP auxquels il a participé (Doha, Auckland, Open d’Australie, Acapulco) et atteignant les quarts de finale à Delray Beach.