ATP : Tiafoe, dans sa bulle, transforme sa chambre d'hôtel en mini-salle de sport

Frances Tiafoe set up and ready for that bubble life in the Big Apple. pic.twitter.com/S67EYjHJ4G

— Chad (@CCSMOOTH13) August 17, 2020

Frances Tiafoe est d'ores et déjà prêt pour l'enchaînement Cincinnati - US Open qui, en vérité, se tiendra intégralement à New York - le Masters 1000 et le tournoi féminin ayant été déplacés sur le site du tournoi du Grand Chelem la semaine prochaine, afin de minimiser les risques sanitaires liés à la pandémie de coronavirus. Le jeune joueur américain (22 ans) a filmé l'intérieur de sa chambre d'hôtel et a mis en place une vraie petite salle de sport,. Pour rappel, les consignes sanitaires sont extrêmement strictes pour tous les joueurs engagés, contraints de rester dans une bulle très fermée établie par la Fédération américaine. Tiafoe a accepté en tant que local, mais de nombreux autres continuent de décliner jour après jour.Le plus illustre, bien sûr, est Rafael Nadal, qui a annoncé au début du mois qu'il ne se rendrait pas aux Etats-Unis pour accomplir cette tournée de rentrée.Pour les Américains, Tiafoe sera une tête d'affiche, mais il est redescendu dans les profondeurs du top 100 mondial. Classé 81eme, il n'est que huitième joueur américain derrière John Isner, Taylor Fritz, Reilly Opelka, Sam Querrey, Tennys Sandgren, Tommy Paul et Steve Johnson. Mais évidemment, c'est surtout Serena Williams qui attirera tous les regards des téléspectateurs locaux. Et uniquement des téléspectateurs, puisque l'US Open se déroulera à huis clos, comme annoncé dès le mois de juin par l'organisation.