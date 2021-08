ATP : Thiem vise l’Open d’Australie… sauf s’il doit se faire opérer

Thiem : "Je devrai porter un plâtre pendant environ six semaines"

Lundi prochain, l’US Open va débuter à New York sans son tenant du titre. Dominic Thiem, qui s'était imposé en finale l’an passé contre Alexander Zverev, après une superbe quinzaine où il avait notamment battu Marin Cilic, Felix Auger-Aliassime et Daniil Medvedev, en ne perdant que trois sets, a déclaré forfait en raison de sa blessure au poignet subie sur le gazon de Majorque il y a deux mois contre Adrian Mannarino.Le 10 août, il se félicitait pourtant d’échanger son attelle contre une raquette de tennis, mais il y a six jours, il a annoncé son forfait pour la fin de la saison 2021."Domi" s'est confié à la chaîne autrichienne Servus TV. « J’ai voulu reprendre trop vite, reconnait le joueur de 27 ans, classé au 6eme rang mondial. J'en paie le prix fort, je n'avais jamais eu de blessure grave dans ma carrière. Cette situation est difficile à accepter, mais il est important que je prenne maintenant mon temps pour bien me remettre. Je suis déçu de ne pas pouvoir défendre mon titre à l'US Open, mais j'aurai d'autres opportunités à l'avenir.Je devrai porter un plâtre pendant environ six semaines et ensuite je pourrai commencer ma récupération début novembre. Mon objectif est de retourner sur le court à l'Open d'Australie, si je parviens à éviter l'opération c’est possible. En revanche, si je suis obligé de me faire opérer, il faudra que je patiente encore deux mois. » Cette blessure est un énorme coup d'arrêt dans la carrière de l'Autrichien, l'un des seuls joueurs à être parvenu à remporter un tournoi du Grand Chelem en dehors du trio de légendes Djokovic-Federer-Nadal. Mais à 27 ans, il a encore le temps d'en gagner d'autres.