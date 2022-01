ATP : Thiem revient, son père ne s'attend pas à des miracles

Ce lundi, Dominic Thiem occupera la 37eme place du classement ATP en raison de la perte des points de sa finale à l’Open d’Australie 2020. L’Autrichien de 28 ans n’a jamais été aussi mal classé depuis mai 2015. Blessé au poignet depuis le mois de juin dernier lors d’un match contre Adrian Mannarino sur le gazon de Majorque, l’ancien n°3 mondial a enchaîné les forfaits depuis sept mois, manquant notamment trois tournois du Grand Chelem. Mais la semaine prochaine, l’homme aux 17 titres sur le circuit ATP (dont l’US Open 2020) va faire son grand retour à la compétition, sur la terre battue de Cordoba, en Argentine, où il sera tête de série n°2 (Diego Schwartzman étant le n°1) et où il jouera pour la première fois de sa carrière. Mais selon son père Wolfgang, qui s’est exprimé dans un journal autrichien, il ne faut pas s’attendre à de grands résultats tout de suite.

Thiem en pleine forme pour Indian Wells ?

« Il va bien, tout est en ordre avec son poignet. Mais il ne faut pas s’attendre à des miracles après cette blessure difficile. Même si tout est bien guéri, la problématique d’une éventuelle surcharge est toujours présente. C’est comme pour un skieur – s’il s’est déchiré un ligament croisé, il a aussi des problèmes musculaires. Si tout se passe comme prévu, il devrait être à nouveau pleinement compétitif à partir de la mi‐mars à Indian Wells. » Après Cordoba, Dominic Thiem poursuivra sa tournée sud-américaine sur terre battue avec les tournois de Buenos Aires, Rio de Janeiro et Santiago du Chili. Il enchaînera ensuite avec les deux Masters 1000 nord-américains sur dur, à Indian Wells et Miami. Si son poignet le permet, bien sûr. Avec seulement 185 points à défendre d'ici début mars, l'Autrichien peut entamer sa remontada pour s'assurer un statut de tête de série à Roland-Garros.