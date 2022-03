Il est enfin de retour. Le 22 juin dernier, le petit monde du tennis avait laissé l'Autrichien Dominic Thiem, à l'époque tête de série numéro deux, sur un abandon, à l'occasion de son entrée en lice au tournoi ATP de Majorque, contre le Français Adrian Mannarino, alors qu'il menait pourtant 5-2 dans la première manche, après 35 petites minutes de jeu. Ce mardi, l'Autrichien a donc enfin pu effectuer son retour sur un court de tennis, du côté du Challenger de Marbella, sur terre battue. Toutefois, ce retour, effectué contre l'Argentin Pedro Cachin, 228eme joueur mondial, s'est soldé par une défaite en deux manches (6-3, 6-4) et 1h22 de jeu. Malgré tout, Dominic Thiem, ancien numéro trois mondial mais aujourd'hui redescendu à la 50eme place mondiale, ne pouvait que se réjouir d'être enfin parvenu à revenir.

"Ce n'est que le début d'un long chemin"

C'est ce qu'il a lui-même expliqué, dans un post sur son compte Instagram officiel : "Aujourd’hui a été l’un de ces jours avec de grandes émotions et des sentiments mitigés. Vous pouvez imaginer à quel point j’étais heureux aujourd’hui d’être sur un court de tennis, de faire ce que j’aime le plus : jouer au tennis et concourir à nouveau. Après tous ces mois, tous ces revers que j’ai eu ces derniers mois, j’ai pu rejouer pour ressentir l’adrénaline de la compétition. Je me sentais à nouveau comme un joueur. Évidemment, le résultat aujourd’hui est la partie amère. J’aurais voulu gagner, et je dois accepter la défaite d’une manière humble. Ce n’est que le début d’un long chemin vers le sommet de mon art. C’est quelque chose que je savais pouvoir arriver et la seule chose que je peux dire, c’est que je vais tout donner pour essayer de revenir à mon meilleur niveau. Encore une fois, je tiens à vous remercier tous pour votre soutien, et vous pouvez compter sur moi pour essayer de donner le meilleur de moi-même. Prochaine étape : Marrakech !" Problème : Dominic Thiem a annoncé en fin d'après-midi avoir été testé positif au covid. Quand ça ne veut pas...