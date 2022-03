ATP : Thiem donne rendez-vous sur terre battue

Un neuvième mois sans voir Dominic Thiem sur un court de tennis ! Depuis sa blessure au poignet survenue fin juin sur le gazon de Majorque contre Adrian Mannarino, l’Autrichien de 28 ans ne voit pas le bout du tunnel. Forfait pour toute la fin de la saison 2021, il devait faire son retour lors de la tournée sud-américaine sur terre battue en février, mais une blessure à la jointure des doigts de la main a retardé son retour. L’objectif était alors de disputer les deux Masters 1000 du mois de mars à Indian Wells et Miami, mais le désormais 50eme joueur mondial a annoncé son forfait ce dimanche, après s’être longuement entraîné sur les courts californiens.

Rendez-vous à Monte-Carlo pour Thiem

« Je viens de réussir de très bonnes semaines d'entraînement, le poignet va très bien, la main va de mieux en mieux, mais j'ai toutefois décidé de ne pas jouer Indian Wells et Miami et de commencer sur terre battue, explique-t-il dans une vidéo postée sur Instagram. C'est la surface sur laquelle je suis le plus à l'aise, ça me paraît être idéal de commencer dessus. J’aurais adoré jouer aux Etats-Unis, je suis vraiment désolé pour mes fans, surtout que la dernière fois que j’ai joué ici à Indian Wells, j’ai gagné le tournoi (en 2019 contre Federer, ndlr). J’adore jouer aux Etats-Unis et j’ai hâte de revenir bientôt. » Si tout va bien, on retrouvera donc l’ancien vainqueur de l’US Open du côté de Monte-Carlo la semaine du 11 avril, un tournoi où il n'a jamais été plus loin que les quarts de finale (en 20198, défaite contre Nadal) en six participations. D’ici là, il ne devrait pas énormément chuter au classement, avec seulement 50 points à défendre au classement. Mais de toute façon, son objectif principal reste d'arriver en pleine forme au mois de mai, pour briller à Roland-Garros.