ATP : Thiem de retour lui aussi la semaine prochaine à Marbella

Deux anciens vainqueurs de Grand Chelem et n°3 mondiaux vont participer à un tournoi Challenger la semaine prochaine ! Alors que les cadors en décousent du côté de Miami, Dominic Thiem et Stan Wawrinka seront de leur côté à Marbella, en Espagne. Trois jours après l'annonce de la wild-card accordée au joueur suisse, qui n'a plus foulé un court en compétition depuis mars 2021, c'est Dominic Thiem qui a révélé ce jeudi qu'il ferait son grand retour à Marbella : "Salut tout le monde, je voulais vous faire savoir que je jouerai la semaine prochaine un tournoi à Marbella, en Espagne. Je veux commencer à entrer en contact avec la compétition après tous ces mois, et je pense que c'est la bonne façon de commencer. Cela a été une période très, très difficile pour moi et retourner à la compétition est ce dont j'ai besoin. Entrer sur un court de tennis et concourir est ce que j'attendais depuis si longtemps et comme vous le savez, j'ai eu beaucoup de revers. Je sais que ce sera un processus lent pour revenir au plus haut niveau, mais je suis prêt à travailler dur et à commencer humblement. Je tiens à remercier le directeur de l'Open d'Andalousie pour son invitation. Merci également à vous tous pour le soutien", écrit le joueur de 28 ans sur Instagram.

Thiem retombé à la 50eme place mondiale

Dominic Thiem n'a plus joué un match depuis juin 2021 et son abandon au tournoi sur gazon de Majorque contre Adrian Mannarino. Blessé au poignet droit, il a dû se faire opérer et a tiré un trait sur la deuxième partie de la saison. Et alors qu'il devait faire son retour le mois dernier lors de la tournée sud-américaine sur terre battue, l'Autrichien avait renoncé après une blessure au niveau de la jointure des doigts. Retombé au 50eme rang mondial, le vainqueur de l'US Open 2020 (son dernier tournoi gagné) va donc reprendre sur sa surface favorite, la terre battue, où il aura deux mois pour monter en puissance et arriver en forme à Roland-Garros.