ATP : Thiem a vu Kyrgios lui répondre sèchement

Le ton monte dans le petit monde du tennis. Alors que l’Adria Tour a provoqué une flambée de tests positifs au coronavirus, dont Novak Djokovic et son épouse, Dominic Thiem est récemment revenu sur cet épisode, mettant notamment en avant le comportement discutable d’Alexander Zverev. « C’était son erreur mais je ne comprends pas pourquoi autant de monde veut s’immiscer là-dedans. Nick Kyrgios a lui-même fait beaucoup d’erreurs, a déclaré l’Autrichien dans un entretien accordé au quotidien Tiroler Tageszeitung. Ce serait mieux pour lui d’assumer ses erreurs au lieu de critiquer les autres. »

Il n’en fallait pas plus pour provoquer l’Australien qui, au travers des réseaux sociaux, n’a pas tardé à répondre à Dominic Thiem. « Mais de quoi parles-tu Dominic ? D'erreurs comme de casser des raquettes ? De jurer ? De balancer des matches de temps à autre ? Ce que tout le monde fait d'ailleurs... », a déclaré Nick Kyrgios via son compte officiel Twitter.

This just shows what a joke @ThiemDomi @AlexZverev & @DjokerNole think this is, 2 of them partying like potato’s during a global pandemic. People losing lives, loved ones and friends, and then Thiem standing up for the ‘mistake’🤦🏽‍♂️ these guys are the ‘top’ of our sport. SMH