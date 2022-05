Dur retour sur terre pour Dominic Thiem. Peu à la fête depuis son titre à l'US Open en 2020 et notamment diminué à cause d'un souci au poignet droit, l'Autrichien a signé ce lundi une quatrième défaite en autant de rencontres en 2022. Eliminé d'entrée lors d'un Challenger à Marbella, puis à Belgrade et à Estoril, l'actuel 91eme mondial à l'ATP s'est cette fois montré impuissant face à Andy Murray au 1er tour du Masters 1000 de Madrid. Battu en deux sets (6-3, 6-4) et 1h43 de jeu par le Britannique, le joueur de 28 ans connait un retour à la compétition compliqué. D'autant plus qu'après ce revers, Thiem va perdre 350 points et donc chuter au classement, lui qui va quitter le top 100 et se retrouver vers la 160eme place. Malgré tout, l'intéressé se montre positif pour l'avenir. « J’ai eu quelques jours très réussis et surtout instructifs à Madrid. L’entraînement, l'ambiance et les gens étaient incroyables », a-t-il notamment reconnu.

« Ravi de pouvoir être sur le court »

« Bien sûr que je voulais gagner ce match, mais il me manque toujours cette constance que je ne peux retrouver qu'avec beaucoup de travail. Mon équipe et moi savons exactement ce qui doit être amélioré et nous y travaillerons tous les jours. Je vais continuer à travailler et à m'entraîner pour atteindre mes objectifs. Je suis et je reste positif, a par la suite déclaré Thiem, via un long message publié sur son compte Twitter. J'aborde chaque séance d'entraînement et chaque match en sachant que je peux apprendre de mes erreurs, pour avoir une longueur d'avance sur la veille. Je suis ravi de pouvoir être sur le court tous les jours sans douleur ni soucis et de pouvoir faire ce que j’aime. » Désormais, l'Autrichien pourrait tenter de rebondir du côté de Rome, où se déroulera le prochain Masters 1000 de la saison, avant de pourquoi pas enchaîner à Genève ou à Lyon, à moins qu'il ne soit concerné par les qualifications de Roland-Garros.