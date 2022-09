ATP - Tel Aviv : Lestienne s'offre Mannarino

Il a remporté ce duel 100% français. Ce mercredi, Constant Lestienne, 68eme joueur mondial, a éliminé son compatriote Adrian Mannarino, 51eme joueur mondial et tête de série n°7, au premier tour du tournoi ATP 250 de Tel Aviv en Israël, sur dur, en deux manches (7-6 (2), 6-4) et 1h55 de jeu. Dans la première manche, c'est pourtant Adrian Mannarino qui s'est procuré le premier deux balles de break, et plus précisément à 1-1. Deux occasions de gâchées car, dans la foulée, c'est lui qui a cédé, en premier, son service. Avant, à 2-4, d'effacer son handicap. Les deux joueurs sont allés jusqu'au tie-break.

Un break a suffi à Lestienne dans l'ultime manche

Un jeu décisif durant lequel le moins bien classé des deux n'a perdu aucun service, pour tranquillement empocher cette première manche (7-6 (2)). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, les deux hommes ont fait jeu égal, se rendant coup pour coup, et ce pendant les huit premiers jeux. A 4-4, c'est le mieux classé des deux qui a craqué le premier, au pire des moments, cédant son ultime service. Dans la foulée, le 68eme joueur mondial ne s'est pas fait prier pour conclure, sur sa toute première balle de match. Pour espérer rejoindre les quarts de finale de ce tournoi, Constant Lestienne devra se défaire du Finlandais Emil Ruusuvuori, 54eme joueur mondial.