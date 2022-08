ATP - Tel-Aviv : Djokovic sera présent

Cette saison, il n’a pu disputer que sept tournois, en raison de l’interdiction faite aux non-vaccinés d’entrer dans certains pays, comme l’Australie ou les Etats-Unis. Une année forcément particulière pour Novak Djokovic, qui va tenter de rattraper le temps perdu durant l’automne.Le tournoi s’était déroulé dans la ville israélienne de 1978 à 1981 puis de 1983 à 1996 et fait son retour, via une licence d'un an, au calendrier, qui a une nouvelle fois été modifié cette année en raison des difficultés pour organiser des tournois en Chine, un pays toujours fermé sur lui-même en raison de la pandémie de coronavirus. Le tournoi de Tel-Aviv est notamment célèbre pour avoir été le dernier tournoi remporté par Jimmy Connors (en 1989) et le tournoi ATP remporté par le joueur le plus jeune (Aaron Krickstein en 1983, à 16 ans et 2 mois).Novak Djokovic sera la tête de série n°1 de ce tournoi, où Diego Schwartzman (n°16) et Marin Cilic (n°17) sont également inscrits pour le moment., pour ce qui reste son dernier tournoi à ce jour. Pour débuter sa saison, il avait perdu en quarts de finale à Dubaï (contre Vesely), puis d'entrée à Monte-Carlo (contre Davidovich Fokina), avant de perdre en finale à Belgrade (contre Rublev), en demies à Madrid (contre Alcaraz) et en quarts à Roland-Garros (contre Nadal). Son calendrier du mois d'octobre n'est pas encore connu. A noter qu'il n'occupe actuellement que la 13eme place à la Race et qu'il devra donc réussir de gros résultats à l'automne pour disputer le Masters de Turin.