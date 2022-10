ATP - Tel Aviv : Djokovic en finale après son succès sur Safiullin

Djokovic a eu du mal à conclure

Novak Djokovic n’a pas fait le voyage jusqu’à Tel Aviv pour rien. Alors qu’il participe à son huitième tournoi ATP de la saison, le Serbe va disputer ce dimanche sa quatrième finale, sa 127eme en carrière. Le numéro 7 mondial a disposé en deux manches de Roman Safiullin pour valider son billet. Une rencontre que Novak Djokovic a démarré tambour battant, ne concédant que trois points lors des trois premiers jeux, dont un break blanc. Le Russe a alors tenté de résister et a écarté quatre balles de double break mais la cinquième a permis au Serbe de creuser l’écart, un jeu blanc lui permettant de confirmer cet avantage. Roman Safiullin a alors profité d’une baisse de régime de son adversaire pour débloquer son compteur mais, dans la foulée, Novak Djokovic a conclu la première manche sur un jeu blanc au bout de 23 petites minutes.Le deuxième set a démarré sur un tout autre rythme. En effet, Roman Safiullin a laissé bien moins d’espace à l’ancien numéro 1 mondial et a même été le premier à obtenir des balles de break. Néanmoins, Novak Djokovic a su tenir sa mise en jeu malgré deux opportunités de la perdre contre lui. La tête de série numéro 1 à Tel Aviv a attendu le dernier moment pour frapper, prenant le service du 104eme mondial afin de mener cinq jeux à quatre et de servir dans la foulée pour le gain du match. Toutefois, Roman Safiullin a eu une réaction d’orgueil qui lui a permis recoller puis d’emmener Novak Djokovic au jeu décisif. Si les deux joueurs ont perdu leur premier point au service, le Serbe a alors pris l’ascendant, remportant cinq des six échanges suivants. Après avoir manqué une première balle de match sur le service de Roman Safiullin, Novak Djokovic a su sceller le sort du match sur son engagement (6-1, 7-6 en 1h36’) et va maintenant attendre de connaître le nom de son adversaire.