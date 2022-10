ATP - Tel Aviv : Djokovic a repris ses habitudes aux dépens de Cilic

89th TOUR LEVEL TITLE@DjokerNole defeats Marin Cilic 6-3, 6-4 to win his first title on a hard court in 2022 in Tel Aviv 🔥 @telavivopen | #TelAvivOpen pic.twitter.com/NzOApUFGVx

Djokovic n’a pas cédé

C’est ce qui s’appelle un retour gagnant ! Absent du circuit ATP depuis son succès à Wimbledon, n’ayant pas pu participer à la tournée américaine en raison de sa non-vaccination contre le coronavirus, Novak Djokovic va repartir de Tel Aviv avec le trophée. La tête de série numéro 1 du tournoi a pris le meilleur en finale sur Marin Cilic en deux manches. Le Serbe a très vite pris l’avantage dans l’échange mais a dû attendre le deuxième jeu de service du Croate pour faire le break, ayant manqué deux occasions lors du premier. Un ascendant que le 16eme mondial n’a jamais été en mesure de remettre en cause, étant dans l’incapacité totale d’obtenir la moindre balle de débreak dans cette manche cadenassée par Novak Djokovic. A sa deuxième balle de set, le numéro 7 mondial a concrétisé son avantage au tableau d’affichage avec le gain de la première manche.Sur sa lancée, Novak Djokovic n’a pas mis beaucoup de temps à passer devant au score dans le deuxième set. En effet, c’est dès le premier jeu et sur sa première balle de break que le Serbe a pris le service de Marin Cilic. Ce dernier a ensuite dû tenir bon quand son adversaire a eu une balle pour corser l’addition mais a surtout manqué le coche dans le sixième jeu quand il a obtenu ce qui restera comme sa seule occasion de prendre le service de la tête de série numéro 1 du tournoi. Sans forcer mais sans non plus être serein en raison d’une première balle en panne, Novak Djokovic a scellé le sort de cette finale sur un dernier jeu blanc (6-3, 6-4 en 1h35’). Pour son huitième tournoi et sa quatrième finale de la saison, le Serbe s’offre un troisième titre sur trois surfaces différentes après la terre battue de Rome et le gazon de Wimbledon, sans que cela ne lui permette de remonter au classement ce lundi. Marin Cilic, quant à lui, va retrouver le Top 15 grâce à sa première finale de la saison.