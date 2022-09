Maxime Cressy ne manquera pas les quarts de finale à Tel Aviv. L’Américain, tête de série numéro 4, s’est qualifié aux dépens de Sebastian Korda en deux manches sèches. Le 34eme joueur mondial n’a pas mis longtemps à prendre les commandes au tableau d’affichage. En effet, dès le troisième jeu, Maxime Cressy a pris le service de son adversaire mais a ensuite dû sauver deux balles de débreak pour le confirmer. Le septième jeu n’est pas passé loin de lui offrir un deuxième jeu de service d’avance mais le natif de Paris a fait preuve de patience. C’est sur un dernier jeu blanc qu’il a conclu la première manche avant d’avoir trois balles de break, toutes manquées, dès l’entame de la deuxième. A partir de là, les deux joueurs se sont neutralisés, avec notamment six des sept jeux suivants qui ont été conclus blancs. Toutefois, dans la dernière ligne droite, Maxime Cressy a su hausser le ton et aller prendre le service de Sebastian Korda, s’offrant ainsi l’occasion de conclure le match sur sa propre mise en jeu. Ce que la tête de série numéro 4 du tournoi a fait sur un ultime jeu remporté sans concéder le moindre point (6-4, 6-4 en 1h25’). Maxime Cressy retrouvera Constant Lestienne ou Emil Ruusuvuori pour une place dans le dernier carré.

Cilic a fait céder Thiem

Tête de série numéro 2 à Tel Aviv, Marin Cilic sera également présent en quarts de finale. Le Croate a pris le meilleur sur Dominic Thiem, bénéficiaire d’une invitation de la part des organisateurs. Breakant en premier, l’Autrichien a pu mener quatre jeux à deux mais le 16eme joueur mondial a très vite réagi pour recoller et emmener Dominic Thiem au jeu décisif. Un tiebreak accroché dont le 173eme au classement ATP a pu sortir vainqueur à sa deuxième balle de set. Marin Cilic n’a pas tardé à répondre, remportant les quatre premiers jeux de la deuxième manche face à un adversaire qui n’a pas su trouver les failles sur sa mise en jeu. Après avoir manqué trois balles d’égalisation à une manche partout sur le service de l’Autrichien, le Croate a conclu sur son service. Sur sa lancée, Marin Cilic a manqué trois occasions de breaker d’entrée de dernière manche mais, après avoir sauvé à son tour une balle de break, c’est dans le septième jeu que la tête de série numéro 2 a fait la différence. A sa main, le Croate a scellé le sort du match à la deuxième opportunité (6-7, 6-2, 6-4 en 2h44’). Botic van de Zandschulp ou Liam Broady sera son son chemin en quarts de finale.