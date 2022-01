ATP - Sydney : Murray en finale pour la première fois depuis octobre 2019

Andy Murray attendait cela depuis plus de deux ans. Vainqueur à Anvers en octobre 2019 de son dernier trophée en date sur le circuit, l'ancien numéro 1 mondial s'est qualifié vendredi pour sa première finale depuis son titre en Belgique. Le Britannique, opposé en demi-finales à l'Américain Reilly Opelka, classé au 25eme rang mondial, s'est offert un nouvel exploit après son succès du premier tour contre le Géorgien Nikoloz Basilashvili, tête de série numéro 2 (il avait ensuite éliminé David Goffin, mais en profitant de l'abandon du Belge). Le double vainqueur de Wimbledon a dû toutefois batailler (6-7, 6-4, 6-4) pour venir à bout du géant barbu. D'autant que ce dernier avait remporté la première manche, au jeu décisif (8-6), avant de perdre les deux suivantes contre le 135eme au classement et ex-gloire du tennis mondial avant d'être freiné par plusieurs opérations pour soigner une hanche récalcitrante. Seul joueur non-tête de série à être encore en course, Murray sait déjà qu'il devra créer de nouveau la sensation en finale (la 69eme de sa carrière) pour ajouter un 47eme titre à son palmarès. Il aura en effet en face de lui un autre favori du tournoi, dans la mesure où la seconde demi-finale mettra aux prises le Russe Aslan Karatsev, tête de série numéro 1, au Britannique Daniel Evans (n°3).



SYDNEY (Australie, ATP 250, dur extérieur, 458 568€)

Tenant du titre (en 2019) : Alex De Minaur (AUS)



Finale

Karatsev (RUS, n°1) ou Evans (GBR, n°3) - Murray (GBR, WC)



Demi-finales

Karatsev (RUS, n°1) - Evans (GBR, n°3)

Murray (GBR, WC) bat Opelka (USA, n°4) : 6-7 (6), 6-4, 6-4



Quarts de finale

Karatsev (RUS, n°1) bat Sonego (ITA, n°5) : 6-2, 3-6, 6-2

Evans (GBR, n°3) bat Cressy (USA) : 6-4, 7-6 (5)

Opelka (USA, n°4) bat Nakashima (USA) : 7-6 (4), 6-2

Murray (GBR, WC) bat Goffin (BEL, n°8) : 6-2, abandon



Huitièmes de finale

Karatsev (RUS, n°1) bat Kecmanovic (SER) : 7-5, 6-4

Sonego (ITA, n°5) bat Baez (ARG) : 6-2, 6-3

Evans (GBR, n°3) bat Martinez (ESP) : 6-2, 6-3

Cressy (USA) bat Lajovic (SER, n°6) : 6-3, 6-4



Nakashima (USA) bat Fognini (ITA, n°7) : 7-6 (7), 7-6 (6)

Opelka (USA, n°4) bat Thompson (AUS, WC) : 6-3, 6-2

Goffin (BEL, n°8) bat Kudla (USA, LL) : 6-2, 6-3

Murray (GBR, WC) bat Basilashvili (GEO, n°2) : 6-7 (4), 7-6 (3), 6-3



1er tour

Karatsev (RUS, n°1) - Bye

Kecmanovic (SER) bat Travaglia (ITA, LL) : 6-2, 6-3

Baez (ARG) bat O'Connell (AUS, Q) : 6-2, 1-6, 7-6 (4)

Sonego (ITA, n°5) bat Gaston (FRA) : 3-6, 6-3, 7-5



Evans (GBR, n°3) - Bye

Martinez (ESP) bat Popyrin (RUS) : 6-4, 6-4

Cressy (USA) bat Mannarino (FRA) : 6-3, 7-5

Lajovic (SER, n°6) bat Davidovich Fokina (ESP) : 7-6 (5), 6-4



Fognini (ITA, n°7) bat Altmaier (ALL, LL) : 6-3, 7-5

Nakashima (USA) bat Vesely (RTC, Q) : 7-6 (2), 7-6 (0)

Thompson (AUS, WC) bat Giron (USA) : 6-4, 6-2

Opelka (USA, n°4) - Bye



Goffin (BEL, n°8) bat Bagnis (ARG, Q) : 6-4, 6-4

Kudla (USA, LL) bat Delbonis (ARG) : 6-3, 6-1

Murray (GBR, WC) bat Durasovic (NOR, Q) : 6-3, 6-1

Basilashvili (GEO, n°2) - Bye