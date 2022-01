ATP - Sydney : Karatsev trop fort pour Murray

Il y a un an, Aslan Karatsev était inconnu du grand public et 114eme mondial. Ce samedi, le Russe de 28 ans a remporté le deuxième tournoi de sa carrière et sera n°15 mondial lundi ! Le demi-finaliste surprise du dernier Open d'Australie, également vainqueur du tournoi de Dubai l'an passé, a gagné le tournoi de Sydney, aux dépens d'Andy Murray, qu'il affrontait pour la toute première fois : 6-3, 6-3 en 1h31. Le Russe a servi 4 aces et 55% de premières balles lors de cette partie, et a sauvé les cinq balles de break (toutes à 4-1 dans le deuxième set) que s'est procuré l'Ecossais. Il lui a pris son service d'entrée puis à 5-3 dans le premier set et à 1-0 dans le deuxième pour remporter ce deuxième titre en carrière.

Murray toujours dangereux

Karatsev s'annonce donc comme un client pour l'Open d'Australie qui débute lundi et où il affrontera l'Espagnol Munar au premier tour, mais où il aura aussi la pression de sa demi-finale de l'an passé à défendre. Quant à Andy Murray, qui disputait sa première finale depuis Anvers 2019, sa 69eme au total (46 victoires - 23 défaites), il a montré qu'il pouvait encore faire quelques coups, même à 34 ans, avec une prothèse de la hanche et alors qu'il avait plus ou moins annoncé sa retraite il y a trois ans. Lundi prochain, il sera 113eme mondial et son premier adversaire à Melbourne sera Nikoloz Basilashvili, qu'il a battu mercredi dernier.



SYDNEY (Australie, ATP 250, dur extérieur, 458 568€)

Tenant du titre (en 2019) : Alex De Minaur (AUS)



Finale

Karatsev (RUS, n°1) bat Murray (GBR, WC) : 6-3, 6-3



Demi-finales

Karatsev (RUS, n°1) bat Evans (GBR, n°3) : 6-3, 6-7 (13), 6-3

Murray (GBR, WC) bat Opelka (USA, n°4) : 6-7 (6), 6-4, 6-4



Quarts de finale

Karatsev (RUS, n°1) bat Sonego (ITA, n°5) : 6-2, 3-6, 6-2

Evans (GBR, n°3) bat Cressy (USA) : 6-4, 7-6 (5)

Opelka (USA, n°4) bat Nakashima (USA) : 7-6 (4), 6-2

Murray (GBR, WC) bat Goffin (BEL, n°8) : 6-2, abandon



Huitièmes de finale

Karatsev (RUS, n°1) bat Kecmanovic (SER) : 7-5, 6-4

Sonego (ITA, n°5) bat Baez (ARG) : 6-2, 6-3

Evans (GBR, n°3) bat Martinez (ESP) : 6-2, 6-3

Cressy (USA) bat Lajovic (SER, n°6) : 6-3, 6-4



Nakashima (USA) bat Fognini (ITA, n°7) : 7-6 (7), 7-6 (6)

Opelka (USA, n°4) bat Thompson (AUS, WC) : 6-3, 6-2

Goffin (BEL, n°8) bat Kudla (USA, LL) : 6-2, 6-3

Murray (GBR, WC) bat Basilashvili (GEO, n°2) : 6-7 (4), 7-6 (3), 6-3



1er tour

Karatsev (RUS, n°1) - Bye

Kecmanovic (SER) bat Travaglia (ITA, LL) : 6-2, 6-3

Baez (ARG) bat O'Connell (AUS, Q) : 6-2, 1-6, 7-6 (4)

Sonego (ITA, n°5) bat Gaston (FRA) : 3-6, 6-3, 7-5



Evans (GBR, n°3) - Bye

Martinez (ESP) bat Popyrin (RUS) : 6-4, 6-4

Cressy (USA) bat Mannarino (FRA) : 6-3, 7-5

Lajovic (SER, n°6) bat Davidovich Fokina (ESP) : 7-6 (5), 6-4



Fognini (ITA, n°7) bat Altmaier (ALL, LL) : 6-3, 7-5

Nakashima (USA) bat Vesely (RTC, Q) : 7-6 (2), 7-6 (0)

Thompson (AUS, WC) bat Giron (USA) : 6-4, 6-2

Opelka (USA, n°4) - Bye



Goffin (BEL, n°8) bat Bagnis (ARG, Q) : 6-4, 6-4

Kudla (USA, LL) bat Delbonis (ARG) : 6-3, 6-1

Murray (GBR, WC) bat Durasovic (NOR, Q) : 6-3, 6-1

Basilashvili (GEO, n°2) - Bye