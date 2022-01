ATP - Sydney : Gaston s'arrête au premier tour

On ne l'avait plus vu sur un court depuis le Masters NextGen de Milan. Hugo Gaston (21 ans, 67eme) a débuté sa saison 2022 du côté de Sydney, mais son premier tournoi de l'année est déjà terminé. Opposé pour son entrée en lice à l'Italien Lorenzo Sonego, 27eme mondial et tête de série n°5, le Toulousain s'est incliné 3-6, 6-3, 7-5 après un combat de 2h42. Gaston pourra nourrir des regrets car c'est en toute fin de match, à 5-5, qu'il a craqué. Vainqueur du premier set grâce à un break à 3-2, le Français est parvenu à revenir de 0-3 à 3-4 dans le deuxième, mais il a craqué au moment de servir pour revenir à 4-4 et a laissé l'Italien égaliser à un set partout. Dans le troisième, le héros du dernier Bercy a sauvé des balles de break à 1-1 et 4-4 (il en a eu 14 à défendre au total pendant le match) et a lui-même manqué une balle de break à 2-2, mais au final, il a cédé sa mise en jeu à 5-5 et Sonego a conclu sans trembler. Le jeune Français va donc désormais prendre la direction de Melbourne pour y disputer le deuxième Open d'Australie de sa carrière la semaine prochaine.

Goffin, huit mois plus tard...

Le tournoi se poursuit en revanche pour la tête de série n°8, David Goffin, qui s'est défait du qualifié argentin Facundo Bagnis sur le score de 6-4, 6-4 en 1h30. Le Belge remporte ainsi son premier match depuis mai 2021, lui qui avait enchaîné les défaites l'an passé et finalement mis un terme à sa saison après l'US Open. Bagnis, mené 4-2 dans le premier set, a réussi à revenir à 4-4, mais Goffin l'a breaké de nouveau pour empocher la manche. Un break à 3-3 dans la deuxième a ensuite suffi au Belge pour l'emporter. Tête de série n°7, Fabio Fognini a également franchi le premier tour en disposant du lucky-loser Daniel Altmaier 6-3, 7-5 en 1h24. L'Allemand, qui avait joué dans la matinée le dernier tour des qualifications, a remplacé au pied levé Nick Kyrgios, testé positif au covid-19. Pour son premier match depuis Bercy, l'Italien a servi 7 aces et 72% de premières balles et a breaké à 3-2 dans le premier set, puis a signé un break décisif à 5-5 dans le deuxième pour signer sa première victoire de l'année.



SYDNEY (Australie, ATP 250, dur extérieur, 458 568€)

Tenant du titre (en 2019) : Alex De Minaur (AUS)



1er tour

Karatsev (RUS, n°1) - Bye

Kecmanovic (SER) - Travaglia (ITA, LL)

O'Connell (AUS, Q) - Baez (ARG)

Sonego (ITA, n°5) bat Gaston (FRA) : 3-6, 6-3, 7-5



Evans (GBR, n°3) - Bye

Popyrin (RUS) - Martinez (ESP)

Cressy (USA) - Mannarino (FRA)

Davidovich Fokina (ESP) - Lajovic (SER, n°6)



Fognini (ITA, n°7) bat Altmaier (ALL, LL) : 6-3, 7-5

Vesely (RTC, Q) - Nakashima (USA)

Thompson (AUS, WC) bat Giron (USA) : 6-4, 6-2

Opelka (USA, n°4) - Bye



Goffin (BEL, n°8) bat Bagnis (ARG, Q) : 6-4, 6-4

Delbonis (ARG) - Ramos-Viñolas (ESP)

Durasovic (NOR, Q) - Murray (GBR, WC)

Basilashvili (GEO, n°2) - Bye