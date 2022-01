ATP - Sydney : Elimination d'entrée pour Mannarino face à Cressy

Adrian Mannarino n’a pas pu stopper Maxime Cressy. L’Américain, après avoir échoué en finale à Melbourne face à Rafael Nadal, a démarré sa semaine à Sydney par un succès en deux manches sur le Tricolore. C’est pourtant le 70eme mondial qui a obtenu la première balle de break de la rencontre dans le cinquième jeu, mais sans parvenir à la convertir. Maxime Cressy, pour sa part, n’a pas connu de difficulté pour prendre le service du Français et servir pour le gain de la manche à cinq jeux à trois. Ecartant toutefois une balle de débreak en chemin, celui qui a porté les couleurs de la France entre 2016 et 2018 a conclu à sa première balle de set. Ne coupant pas son effort, le 75eme mondial a une nouvelle fois breaké Adrian Mannarino d’entrée de deuxième manche mais, cette fois, le Français a répondu immédiatement pour revenir à deux jeux partout. Les deux adversaires ont alors multiplié les jeux de service facilement remportés mais, alors que la fin de la manche se rapprochait, c’est à nouveau Adrian Mannarino qui a cédé. Perdant blanc son dernier jeu de service, le 70eme mondial a offert à Maxime Cressy l’opportunité de servir pour le match. Ce dernier n’a pas manqué le coche, concluant la rencontre à sa deuxième occasion (6-3, 7-5 en 1h24’).

Murray en huitièmes de finale

Pour une place en quarts de finale, l’Américain retrouvera Dusan Lajovic, tête de série numéro 6 du tournoi. Le Serbe a pris le meilleur sur Alejandro Davidovich Fokina (7-6, 6-4 en 1h39’). Invité par les organisateurs, Andy Murray n’a pas manqué le rendez-vous avec une victoire expéditive en deux manches sur le qualifié norvégien Viktor Durasovic (6-3, 6-1 en 1h13’). Pour une place en quarts de finale, le Britannique devra en découdre avec la tête de série numéro 2 Nikoloz Basilashvili. Une journée qui n’a pas souri aux Australiens puisque Christophe O’Connell, issu des qualifications, s’est incliné en trois manches face à l’Argentin Sebastian Baez (6-2, 1-6, 7-6 en 2h16’), qui retrouvera Lorenzo Sonego en quarts de finale. Alexei Popyrin, pour sa part, a chuté en deux manches face à l’Espagnol Pablo Martinez (6-4, 6-4 en 1h33’), qui retrouvera en huitièmes de finale la tête de série numéro 3 Daniel Evans. Tout en haut du tableau, Aslan Karatsev connaît désormais le nom de son adversaire. Le Russe retrouvera le Serbe Miomir Kecmanovic, qui a dominé en deux manches le repêché italien Stefano Travaglia (6-2, 6-3 en 1h03’).



SYDNEY (Australie, ATP 250, dur extérieur, 458 568€)

Tenant du titre (en 2019) : Alex De Minaur (AUS)



Huitièmes de finale

Karatsev (RUS, n°1) - Kecmanovic (SER)

Baez (ARG) - Sonego (ITA, n°5)

Evans (GBR, n°3) - Martinez (ESP)

Cressy (USA) - Lajovic (SER, n°6)



Fognini (ITA, n°7) - Nakashima (USA)

Thompson (AUS, WC) - Opelka (USA, n°4)

Goffin (BEL, n°8) - Kudla (USA, LL)

Murray (GBR, WC) - Basilashvili (GEO, n°2)



1er tour

Karatsev (RUS, n°1) - Bye

Kecmanovic (SER) bat Travaglia (ITA, LL) : 6-2, 6-3

Baez (ARG) bat O'Connell (AUS, Q) : 6-2, 1-6, 7-6 (4)

Sonego (ITA, n°5) bat Gaston (FRA) : 3-6, 6-3, 7-5



Evans (GBR, n°3) - Bye

Martinez (ESP) bat Popyrin (RUS) : 6-4, 6-4

Cressy (USA) bat Mannarino (FRA) : 6-3, 7-5

Lajovic (SER, n°6) bat Davidovich Fokina (ESP) : 7-6 (5), 6-4



Fognini (ITA, n°7) bat Altmaier (ALL, LL) : 6-3, 7-5

Nakashima (USA) bat Vesely (RTC, Q) : 7-6 (2), 7-6 (0)

Thompson (AUS, WC) bat Giron (USA) : 6-4, 6-2

Opelka (USA, n°4) - Bye



Goffin (BEL, n°8) bat Bagnis (ARG, Q) : 6-4, 6-4

Kudla (USA, LL) bat Delbonis (ARG) : 6-3, 6-1

Murray (GBR, WC) bat Durasovic (NOR, Q) : 6-3, 6-1

Basilashvili (GEO, n°2) - Bye