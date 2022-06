ATP - Stuttgart : Shapovalov n'y arrive plus

Un Italien dans le dernier carré

Ca ne va pas fort pour Denis Shapovalov depuis son succès du 12 mai à Rome contre Rafael Nadal, dans les conditions que l'on sait (l'Espagnol souffrait du pied). Le joueur canadien n'a plus remporté un match depuis ce jour ! Battu en quarts de finale à Rome à Ruud, puis d'entrée de jeu à Genève (par Ivashka) et à Roland-Garros (par Rune), le n°16 mondial s'est également incliné dès ses grands débuts sur gazon, à Stuttgart.Assez brillants au service (6 aces et 66% de premières balles pour Otte, 12 aces et 68% pour Shapovalov), les deux joueurs n'ont perdu qu'une seule fois leur mise en jeu : à 1-1 dans le premier set pour le Canadien, et à 4-3 pour l'Allemand. Si "Shapo" s'est ensuite procuré une balle de set à 5-4, c'est au tie-break que s'est conclue cette manche, avec un score de 8-6 en faveur d'Otte. Aucune balle de break à signaler en revanche dans le deuxième set, où le joueur allemand s'est une nouvelle fois imposé au jeu décisif : 7-4. C'est donc lui qui affrontera le dernier Français en lice, Benjamin Bonzi, pour une place dans le dernier carré (1-0 pour l'Allemand dans les confrontations), alors que Shapovalov va désormais prendre le chemin du Queen's.Oscar Otte est le dernier joueur allemand présent dans le tableau, car Jan-Lennard Struff a quant à lui pris la porte. Opposé à la tête de série n°6 Lorenzo Sonego, il s'est lui aussi incliné en deux tie-breaks et 1h49 de jeu : 7-2 puis 7-4. Il n'y a eu aucune balle de break dans cette rencontre, l'Italien en ayant aucune à défendre et l'Allemand sauvant la seule que s'est procuré son adversaire.Il y a aura forcément un Italien dans le dernier carré, puisque Sonego sera opposé à son illustre compatriote Matteo Berrettini en quarts de finale.