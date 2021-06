ATP - Stuttgart : Shapovalov gagne en deux temps

First test passed ✅



In the resumption of last night's match, @denis_shapo overcomes Lopez 6-2 6-7 6-3 to reach the #MercedesCup last 8 pic.twitter.com/XlLpMxqxvi

— Tennis TV (@TennisTV) June 11, 2021

Querrey retourne en demies

STUTTGART (Allemagne, ATP 250, gazon, 618 735€)

Quarts de finale



Humbert (FRA, n°6)

Huitièmes de finale

Humbert (FRA, n°6)

1er tour

Humbert (FRA, n°6)

Chardy (FRA)

Simon (FRA)

Mannarino (FRA, n°7)

Tête de série n°1 à Stuttgart, Denis Shapovalov sera bien au rendez-vous des quarts de finale. Le Canadien et Feliciano Lopez avaient été interrompus par la pluie à la fin du deuxième set jeudi soir et ont donc repris vendredi,. Shapovalov a notamment servi 21 aces (pour 6 doubles-fautes) et n'a pas eu la moindre balle de break à défendre, perdant le deuxième set 7-2 au tie-break avant de breaker à 4-3 pour remporter le troisième. Il sera opposé à Marin Cilic en fin de journée.Dans le premier quart de finale au programme de ce vendredi,L'Américain n'a été breaké qu'une seule fois dans ce match, d'entrée de deuxième set, mais a réussi à revenir dans la partie et sauver une balle de match à 5-4. Celui qui n'avait pas remporté un seul match depuis le tournoi de Melbourne en février va disputer sa première demi-finale depuis deux ans (à Eastbourne, déjà sur gazon). Ce sera contre Ugo Humbert ou Felix Auger-Aliassime.Shapovalov (CAN, n°1) - Cilic (CRO)De Minaur (AUS, n°4) - Rodionov (AUT, WC)- Auger-Aliassime (CAN, n°3)bat Stricker (SUI, WC) : 6-7 (4), 7-6 (4), 6-3bat Lopez (ESP) : 6-2, 6-7 (2) 6-3bat Basilashvili (GEO, n°5) : 6-3, 6-2bat Thompson (AUS) : 6-7 (8), 6-3, 6-4bat Gojowczyk (ALL, Q) : 5-3, abandonbat Hanfmann (ALL, WC) : 7-6 (9), 6-2bat Harris (AFS) : 6-3, 7-6 (4)bat Duckworth (AUS, Q) : 6-4, 7-6 (7)bat Hurkacz (POL, n°2) : 7-6 (5), 7-6 (5)- Byebat Popyrin (AUS) : 6-4, 6-4bat Molleker (ALL, WC) : 7-5, 6-3bat Brown (ALL, WC) : 6-3, 7-6 (4)- Byebat Pella (ARG) : 6-3, 6-4bat Koepfer (ALL) : 2-6, 6-3, 6-2bat Ivashka (BIE, LL) : 5-7, 6-4, 6-2bat Fucsovics (HON) : 6-3, 6-1bat: 6-4, 6-4bat: 6-4, 7-5- Byebat: 6-3, 6-2bat Celikbilek (TUR, Q) : 6-4, 6-1bat Albot (MOL, Q) : 7-6 (4), 7-6 (5)- Bye