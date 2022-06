ATP - Stuttgart : Paire chute d'entrée contre Sonego

Un petit tour et puis s'en va. Ce lundi, le Français Benoît Paire, 80eme joueur mondial, a été éliminé par l'Italien Lorenzo Sonego, 32eme joueur mondial et tête de série n°6, au premier tour du tournoi ATP 250 de Stuttgart en Allemagne, sur gazon, en deux manches (7-5, 6-2) et 1h18 de jeu. Dans la première manche, le Français avait pourtant breaké le premier, d'entrée, à sa deuxième opportunité, avant pourtant de se faire débreaker dans la foulée. A 2-2, le Tricolore a de nouveau fait le break, cette fois blanc pour ensuite se retrouver, à 5-4, à servir pour le gain de cette première manche. Benoît Paire n'a donc pas su conclure, perdant, à ce moment-là, son service, puis le dernier, cette fois blanc, pour voir son adversaire d'un jour s'emparer de cette première manche (7-5).

Trois défaites d'affilée pour Paire

Enfin, dans la deuxième et dernière manche, le moins bien classé des deux a perdu deux de ses services. Un premier à 2-1, puis un deuxième et dernier au pire des moments. Et plus précisément à 5-2 en faveur de l'Italien. Ce qui a donc permis au Transalpin de conclure, même s'il s'y est repris à deux fois pour cela (6-2). Au prochain tour, Lorenzo Sonego affrontera l'Allemand Jan-Lennard Struff, 103eme joueur mondial et bénéficiaire d'une wild card, tombeur au premier tour de l'Américain Marcos Giron, 53eme joueur mondial, en trois manches (7-5, 5-7, 7-6 (8)) et 2h10 de jeu. Pour Benoît Paire, il s'agit d'une troisième défaite de rang, lui qui avait également été éliminé d'entrée lors de sa dernière sortie, et plus précisément du côté de Roland-Garros.