ATP - Stuttgart : Murray rejoint Berrettini en finale

Andy Murray est comme chez lui sur gazon. Le double vainqueur de Wimbledon s’est qualifié pour la finale du tournoi ATP de Stuttgart, sa deuxième en 2022 après Sydney en début de saison, en venant à bout de Nick Kyrgios. Une rencontre qui a démarré par un véritable bras de fer. En effet, aucun des deux joueurs n’a cédé son service douze jeux durant. Les seules alertes sont venues dans les septième et huitième jeux quand l’Australien a manqué deux balles de break avant d’en sauver une dans la foulée. Dès lors, l’issue logique a été un jeu décisif qu’Andy Murray a démarré fort en remportant les deux premiers points. Toutefois, Nick Kyrgios a immédiatement recollé et le tiebreak a basculé sur un seul point. A sa deuxième balle de set, l’Ecossais a pris l’ascendant dans cette demi-finale.

Murray n’a quasiment rien laissé à Kyrgios

Face au facétieux Australien, Andy Murray a très vite pris la main dans la deuxième manche. Dès le tout premier jeu, le 68eme mondial a fait le break qu’il a ensuite aisément confirmé pour mener deux jeux à rien. Un avantage que le Britannique a consolidé avec un deuxième break acquis sur un jeu blanc, lui permettant de mener aisément cinq jeux à un. Solide comme à ses plus belles heures, Andy Murray a mis un terme au suspense à sa deuxième balle de match (7-6, 6-2 en 1h33’) et affrontera donc Matteo Berrettini, vainqueur plus tôt dans la journée d’Oscar Otte et qui confirme son retour en forme après des mois de difficultés, ce dimanche en finale sur le gazon allemand avec l’espoir d’ajouter un 47eme titre à son palmarès, qui serait alors le neuvième sur cette surface si particulière.