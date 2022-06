ATP - Stuttgart : Murray attend Tsitsipas

Hurkacz tombe dans le piège

Andy Murray n'a joué que deux matchs sur terre battue, à Madrid (forfait avant son huitième de finale contre Djokovic), préférant se consacrer à la saison sur gazon, une surface bien moins traumatisante pour son corps qui a tellement souffert ces dernières années. Actuellement 68eme mondial, l'Ecossais est à Stuttgart cette semaine, et il a confirmé sa victoire du premier tour contre Christopher O'Connell en éliminant la tête de série n°7, Alexander Bublik, au deuxième.Face à un adversaire irrégulier au service (9 aces, 7 doubles-fautes), l'ancien vainqueur de Wimbledon a bien maîtrisé le premier set, breakant à 3-2 avant de conclure sans trembler. Le deuxième a été un peu plus compliqué, car Bublik a enchaîné quatre jeux de suite après avoir perdu son service à 1-1. Murray a dû sauver trois balles de set à 5-2 et 5-4, et c'est finalement au tie-break que s'est joué ce mach, et l'ancien n°1 mondial a fait valoir son expérience pour le gagner 7-4. Au tour suivant, il pourrait affronter Stefanos Tsitsipas, si le Grec se défait du Suisse Stricker.Dans le bas du tableau, une autre tête de série est tombée, en la personne de Hubert Hurkacz, n°3.Un break à 5-5 a permis au 55eme mondial de remporter le premier set, mais c'est le 13eme mondial qui a remporté le deuxième, sur sa cinquième balle de set du tie-break (9-7). Dans le troisième, Fucsovics a fait le plus dur en breakant à 3-2 et il a tenu jusqu'au bout, pour s'offrir un quart de finale. Ce sera contre Kyrgios ou Basilashvili.