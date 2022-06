ATP - Stuttgart : Les résultats et le tableau

STUTTGART (Allemagne, ATP 250, gazon, 769 645€)

Tenant du titre : Marin Cilic (CRO)



1er tour

Tsitsipas (GRE, WC, n°1) - Bye

Cressy (USA) - Q

Murray (GBR) - Q

Kudla (USA) - Bublik (KAZ, n°7)



Hurkacz (POL, n°3) - Bye

Fucsovics (HUN) - Q

Lehecka (RTC) - Kyrgios (AUS)

Musetti (ITA) - Basilashvili (GEO, n°5)



Humbert (FRA, n°8) - Rinderknech (FRA)

Bonzi (FRA) bat Lopez (ESP, WC) : 6-4, 6-1

Otte (ALL) bat Altmaier (ALL) : 7-6 (2), 7-6 (4)

Shapovalov (CAN, n°4) - Bye



Sonego (ITA, n°6) - Paire (FRA)

Giron (USA) - Struff (ALL, WC)

Q - Sousa (POR)

Berrettini (ITA, n°2) - Bye