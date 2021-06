ATP - Stuttgart : Le tableau

Roland-Garros ayant décidé de décaler ses dates d'une semaine, on assiste à un chevauchement dans le calendrier ATP, et le tournoi sur gazon de Stuttgart va donc se dérouler en même temps que la deuxième semaine de Roland-Garros. Quelques joueurs éliminés rapidement Porte d'Auteuil ont fait le déplacement, à l'image de Denis Shapovalov, Hubert Hurkacz, Felix Auger-Aliassime et Alex De Minaur, qui sont les quatre premières têtes de série du premier tournoi sur gazon de la saison. Quatre Français vont également tenter de retrouver la confiance après un Roland-Garros globalement raté : Ugo Humbert, Jérémy Chardy, Gilles Simon et Adrian Mannarino. Grégoire Barrère et Lucas Pouille tenteront quant à eux de s'extraire des qualifications.



STUTTGART (Allemagne, ATP 250, gazon, 618 735€)

Tenant du titre (en 2019) : Matteo Berrettini (ITA)



1er tour

Shapovalov (CAN, n°1) - Bye

Lopez (ESP) - Popyrin (AUS)

Cilic (CRO) - Molleker (ALL, WC)

Brown (ALL, WC) - Basilashvili (GEO, n°5)



De Minaur (AUS, n°4) - Bye

Pella (ARG) - Thompson (AUS)

Koepfer (ALL) - Rodionov (AUT, WC)

Q - Millman (AUS, n°8)



Humbert (FRA, n°6) - Fucsovics (HON)

Chardy (FRA) - Hanfmann (ALL, WC)

Simon (FRA) - Harris (AFS)

Auger-Aliassime (CAN, n°3) - Bye



Mannarino (FRA, n°7) - Q

Q - Querrey (USA)

Q - Stricker (SUI, WC)

Hurkacz (POL, n°2) - Bye