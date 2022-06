ATP - Stuttgart : Le choc franco-français pour Rinderknech aux dépens d'Humbert

Arthur Rinderknech sera bien présent au deuxième tour à Stuttgart. Le Tricolore a fini par avoir le dernier mot face à son compatriote Ugo Humbert sur le gazon allemand. La tête de série numéro 8 du tournoi a pourtant pris un meilleur départ. En effet, à l’issue d’un premier set qui a vu les deux joueurs tenir assez facilement leurs jeux de service respectifs, il n’a fallu qu’une balle de break au bout du suspense pour voir le 48eme joueur mondial prendre le service de son compatriote et mener une manche à rien. Mais la réaction d’Arthur Rinderknech a été immédiate. Dès le premier jeu du deuxième set, sans laisser le moindre point à Ugo Humbert, le 60eme mondial a pris le service de son adversaire pour faire la course en tête. Toutefois, le Nordiste a su saisir sa chance pour revenir à quatre jeux partout à sa première occasion de débreaker.

Rinderknech retrouvera Bonzi

Parvenant à conserver leur service à tour de rôle, les deux Français se sont expliqués au jeu décisif. Si chacun a très tôt perdu un point sur leur engagement, c’est Arthur Rinderknech qui a pris l’avantage puis a pu recoller dès sa première balle de set. A l’image du début de match, la dernière manche a vu aucun des deux Tricolores être en grande difficulté au service mais, dans le septième jeu, Ugo Humbert a eu l’opportunité de prendre l’ascendant. Toutefois, la tête de série numéro 8 a manqué cette balle de break, qui s’est avérée être la seule en sa faveur dans cette fin de rencontre. Mené cinq jeux à quatre et servant pour rester dans le match, le Nordiste a craqué. Sur un jeu blanc, Arthur Rinderknech est allé chercher la victoire (4-6, 7-6, 6-4 en 2h12’) et rejoint un autre Français, Benjamin Bonzi, au deuxième tour.