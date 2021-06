Hurkacz n'y arrive plus

First top 20 win 🚨

Dominic Stricker defeats 2nd seed Hubert Hurkacz 7-6 7-6 to make the #MercedesCup quarter-finals! pic.twitter.com/yLYq21T28g



STUTTGART (Allemagne, ATP 250, gazon, 618 735€)

Après une saison sur terre battue très décevante (6 défaites, 1 victoire), Ugo Humbert reverdit avec la saison sur gazon ! Le Français va disputer son quatrième quart de finale de la saison du côté de Stuttgart, après sa victoire 7-6, 6-2 en 1h42 contre Yannick Hanfmann.Le Messin aurait sans doute pu faire plus court s'il avait réussi à convertir ses deux balles de set un peu à plus tôt, à 5-4, dans la manche. Mais ce n'était que partie remise dans le deuxième set, où il a breaké à 0-0 et 3-1 pour l'emporter. Humbert finit avec 11 aces et 69% de premières balles. Il sera opposé à Felix Auger-Aliassime pour une place dans le dernier carré.Rien ne va plus pour Hubert Hurkacz ! Depuis sa victoire surprise au Masters 1000 de Miami, le Polonais n'a remporté qu'un seul match, à Monte-Carlo. Le n°20 mondial a vécu une saison sur terre battue cauchemardesque, avec des éliminations au premier tour à Madrid, Rome et Roland-Garros, et cela ne s'est pas mieux passé pour sa rentrée sur gazon avec une défaite contre le 335eme mondial, Dominic Stricker, en huitièmes de finale à Stuttgart.Hurkacz a manqué une balle de premier set à 6-5, après une manche sans break, et s'est finalement incliné au jeu décisif. Dans le deuxième, les deux joueurs se sont breakés mutuellement dans les deux premiers jeux, puis ils ont tenu leur service jusqu'au tie-break, remporté une nouvelle fois par le Suisse, qui défiera Sam Querrey en quarts.Dans le haut du tableau, Marin Cilic a poursuivi sa route en éliminant la tête de série n°5, Nikoloz Basilashvili.Il a servi 19 aces, n'a pas eu la moindre balle de break à défendre et a pris le service adverse à 2-1 dans le premier set et à 1-1 et 4-2 dans le deuxième pour s'offrir son troisième quart de la saison. Prochain adversaire : Denis Shapovalov ou Feliciano Lopez. La rencontre a été interrompue jeudi soir alors que le Canadien et l'Espagnol étaient à égalité un set partout.Shapovalov (CAN, n°1) - Lopez (ESP) : 6-2, 6-7 (2), interrompubat Basilashvili (GEO, n°5) : 6-3, 6-2bat Thompson (AUS) : 6-7 (8), 6-3, 6-4bat Gojowczyk (ALL, Q) : 5-3, abandonbat Hanfmann (ALL, WC) : 7-6 (9), 6-2bat Harris (AFS) : 6-3, 7-6 (4)bat Duckworth (AUS, Q) : 6-4, 7-6 (7)bat Hurkacz (POL, n°2) : 7-6 (5), 7-6 (5)- Byebat Popyrin (AUS) : 6-4, 6-4bat Molleker (ALL, WC) : 7-5, 6-3bat Brown (ALL, WC) : 6-3, 7-6 (4)- Byebat Pella (ARG) : 6-3, 6-4bat Koepfer (ALL) : 2-6, 6-3, 6-2bat Ivashka (BIE, LL) : 5-7, 6-4, 6-2bat Fucsovics (HON) : 6-3, 6-1bat: 6-4, 6-4bat: 6-4, 7-5- Byebat: 6-3, 6-2bat Celikbilek (TUR, Q) : 6-4, 6-1bat Albot (MOL, Q) : 7-6 (4), 7-6 (5)- Bye