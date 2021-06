Hell yes! This is the final 💥 pic.twitter.com/KGuQJhJ7Mo

Le grand huit pour Félix Auger-Aliassime ! Le Canadien aux 20 printemps a gagné son billet ce samedi pour la finale du tournoi ATP 250 de Stuttgart.. Tombeur de Lloyd Harris et Ugo Humbert aux tours précédents, la tête de série numéro 3 de l’épreuve allemande sur gazon s’est offert le scalp (6-4, 7-5) de Sam Querrey pour rallier la finale. Très solide au service, en atteste son pourcentage élevé de points remportés sur sa mise en jeu (80%, 44/55), le poulain de Frederic Fontang et Toni Nadal n’a pas concédé une seule balle de break. Il a su faire la différence dans chaque fin de set, avec un break dans chacun d’entre eux et un maximum de réalisme (2/2 sur les balles de break)., Félix Auger-Aliassime (21eme ATP) croisera le fer dimanche avec Marin Cilic. Bien embarqué dans sa demi-finale qui l'opposait à la surprise Jurij Rodionov, le Croate a profité de l'abandon de ce dernier en début de seconde manche (6-3, 1-0, abandon). Pendant 41 minutes, l'ancien numéro 3 mondial n'a pas tremblé. Il a déroulé au service et signé. Cilic venait tout juste de breaker l'Autrichien dans la deuxième manche avant que celui-ci ne se retire. Sorti du wagon du classement mondial et auteur de prestations poussives ces derniers mois, Marin Cilic (47eme ATP) va regoûter à l'odeur d'une finale, sa 33eme sur le circuit principal, trois ans après. La dernière s'était déjà tenue sur gazon, au Queen's (Londres), avec un 18eme titre personnel à la clé.Cilic (CRO) - Auger-Aliassime (CAN, n°3)bat Rodionov (AUT, WC) : 6-3, 1-0, abandonbat Querrey (USA) : 6-4, 7-5bat Shapovalov (CAN, n°1) : 7-5, 7-6 (3)bat De Minaur (AUS, n°4) : 3-6, 6-3, 7-6 (4)bat7-6 (5), 7-6 (8)bat Stricker (SUI, WC) : 6-7 (4), 7-6 (4), 6-3bat Lopez (ESP) : 6-2, 6-7 (2) 6-3bat Basilashvili (GEO, n°5) : 6-3, 6-2bat Thompson (AUS) : 6-7 (8), 6-3, 6-4bat Gojowczyk (ALL, Q) : 5-3, abandonbat Hanfmann (ALL, WC) : 7-6 (9), 6-2bat Harris (AFS) : 6-3, 7-6 (4)bat Duckworth (AUS, Q) : 6-4, 7-6 (7)bat Hurkacz (POL, n°2) : 7-6 (5), 7-6 (5)- Byebat Popyrin (AUS) : 6-4, 6-4bat Molleker (ALL, WC) : 7-5, 6-3bat Brown (ALL, WC) : 6-3, 7-6 (4)- Byebat Pella (ARG) : 6-3, 6-4bat Koepfer (ALL) : 2-6, 6-3, 6-2bat Ivashka (BIE, LL) : 5-7, 6-4, 6-2bat Fucsovics (HON) : 6-3, 6-1bat: 6-4, 6-4bat: 6-4, 7-5- Byebat: 6-3, 6-2bat Celikbilek (TUR, Q) : 6-4, 6-1bat Albot (MOL, Q) : 7-6 (4), 7-6 (5)- Bye