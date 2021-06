ATP - Stuttgart : Chardy éliminé d'entrée

Jérémy Chardy n'ira pas plus loin. Ce mercredi, le Français, 60eme joueur mondial, a été éliminé dès le premier tour du tournoi ATP 250 de Stuttgart en Allemagne, sur gazon, par le local Yannick Hanfmann, 96eme joueur mondial et bénéficiaire d'une wild card, en deux manches (6-4, 6-4) et 1h11 de jeu. Dans la première manche, les deux joueurs ont fait jeu égal durant les huit premiers jeux, pour se retrouver ensuite à égalité (4-4). Alors au service, le Français a finalement craqué le premier, cédant sa mise en jeu puis le set, dans la foulée, sur un jeu blanc (6-4). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, cette fois, le Tricolore a cédé son service d'entrée de jeu, malgré une première balle de break sauvée. En réelle difficulté sur son service, Jérémy Chardy a, dans la foulée, dû sauver une balle de double-break. Fort de cet avantage, l'Allemand n'a ensuite plus rien lâché, pour conclure cette rencontre sur sa deuxième balle de match (6-4). Éliminé d'entrée à Roland-Garros, Jérémy Chardy ne passera donc pas, là non plus, le premier tour. De son côté, Yannick Hanfmann poursuit sa route et retrouvera un autre Français, en la personne d'Ugo Humbert, 32eme joueur mondial et tête de série n°6.



STUTTGART (Allemagne, ATP 250, gazon, 618 735€)

Tenant du titre (en 2019) : Matteo Berrettini (ITA)



1er tour

Shapovalov (CAN, n°1) - Bye

Lopez (ESP) - Popyrin (AUS)

Cilic (CRO) bat Molleker (ALL, WC) : 7-5, 6-3

Basilashvili (GEO, n°5) bat Brown (ALL, WC) : 6-3, 7-6 (4)



De Minaur (AUS, n°4) - Bye

Thompson (AUS) bat Pella (ARG) : 6-3, 6-4

Koepfer (ALL) - Rodionov (AUT, WC)

Gojowczyk (ALL, Q) - Millman (AUS, n°8)



Humbert (FRA, n°6) bat Fucsovics (HON) : 6-3, 6-1

Hanfmann (ALL, WC) bat Chardy (FRA) : 6-4, 6-4

Harris (AFS) bat Simon (FRA) : 6-4, 7-5

Auger-Aliassime (CAN, n°3) - Bye



Mannarino (FRA, n°7) - Duckworth (AUS, Q)

Querrey (USA) bat Celikbilek (TUR, Q) : 6-4, 6-1

Albot (MOL, Q) - Stricker (SUI, WC)

Hurkacz (POL, n°2) - Bye