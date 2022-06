ATP - Stuttgart : Ça passe pour Murray et Kyrgios

Andy Murray et le gazon, c’est une histoire qui se poursuit. Absent à Roland-Garros, le Britannique a lancé sa semaine à Stuttgart par un succès en deux manches sur Christopher O’Connell. L’Australien, issu des qualifications, a démarré fort la rencontre avec le gain des trois premiers jeux mais la réponse de l’ancien numéro 1 mondial a été immédiate avec une série de cinq jeux remportés pour reprendre la main. Tenant ensuite son service, Andy Murray a scellé le sort du premier set dès que l’occasion s’est présentée. La deuxième manche a ensuite vu le 68eme joueur mondial prendre très vite l’ascendant pour mener trois jeux à un. Après avoir écarté une balle de débreak, Andy Murray a scellé le sort de la rencontre sur le service de Christopher O’Connell (6-4, 6-3 en 1h36’) et affrontera pour une place en quarts de finale Alexander Bublik, tête de série numéro 7. Le Kazakh a eu besoin de deux manches très accrochées pour venir à bout de Denis Kudla (7-6, 7-5 en 1h35').

Kyrgios a vécu un retour loin d’être simple

Alors qu’il a décidé de laisser de côté la saison sur terre battue, Nick Kyrgios reprend la compétition cette semaine à Stuttgart après deux mois d’absence. L’Australien n’a pas manqué sa reprise même si Jiri Lehecka lui a posé des problèmes. Et ce notamment durant un premier set très accroché. Alors que chacun des deux joueurs a eu l’occasion de prendre le service de l’autre, c’est au jeu décisif qu’ils se sont départagés. Remportant six des sept premiers points, Nick Kyrgios s’est mis en position idéale mais a dû attendre la troisième balle de set pour conclure. Le scenario de la première manche s’est longtemps répété dans la deuxième. Mais, après avoir manqué une première occasion dans le sixième jeu, l’Australien a pris le service du Tchèque pour mener cinq jeux à trois. Un ultime jeu blanc permet au 78eme joueur mondial de l’emporter face à celui qui le suit au classement (7-6, 6-3 en 1h18’). Lorenzo Musetti ou Nikoloz Basilashvili, tête de série numéro 5, sera son adversaire.