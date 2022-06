ATP - Stuttgart : Bonzi forfait avant son quart de finale

Il n'y a désormais plus de Français du côté du tournoi ATP 250 de Stuttgart en Allemagne, sur gazon. En effet, Benjamin Bonzi, 58eme joueur mondial, aurait dû ouvrir le programme de ce vendredi, à partir de 11h00, et disputer son quart de finale. Finalement, le Tricolore a renoncé. Celui qui aurait alors dû être son adversaire du jour, à savoir l'Allemand Oscar Otte, 61eme joueur mondial, se qualifie, sans jouer, pour les demi-finales de l'épreuve. Un dernier carré où il attend désormais son futur adversaire.

Bonzi a également joué le double à Stuttgart

Ce dernier sera forcément un Italien et le vainqueur entre le duel qui opposera, plus tard dans cette même journée de vendredi, Lorenzo Sonego, 32eme joueur mondial et tête de série n°6, à Matteo Berrettini, 10eme joueur mondial et tête de série n°2. Benjamin Bonzi, qui a fêté ses 26 ans pas plus tard que ce jeudi, s'était qualifié pour son deuxième quart de finale de la saison, après sa victoire, il y a deux jours de cela, contre son compatriote Arthur Rinderknech. Finalement, Bonzi n'ira pas plus loin, alors que la nature de son forfait n'a pas été officiellement précisée. Dans ce même tournoi de Stuttgart, le Français était également engagé dans la compétition de double. Ce jeudi, associé à Rinderknech, il s'était incliné en quarts de finale.