The first match of the #BOSSOPEN just started on Center Court

Bonzi vs. Lopez #tennis #atptour pic.twitter.com/ZdrwT0DA8o



— BOSS OPEN (@theweissenhof) June 6, 2022

Et maintenant, Humbert ou Rinderknech au menu

Entrée en lice réussie pour Benjamin Bonzi. Quelques jours après son élimination au 1er tour à Roland-Garros contre Frances Tiafoe au terme d'un match accroché, le Français s'est bien repris en ne ratant pas ses débuts sur herbe.Opposé au vétéran espagnol (40 ans) sur le gazon allemand, l'actuel 58eme mondial au classement n'a pas tremblé pour s'en sortir sans laisser de plumes de route, lors de ce 1er tour dans ce tournoi ATP 250. Après trois balles de break ratées à 1-0, Bonzi a finalement su saisir sa chance sur la quatrième, à 5-4, pour s'offrir la première manche et ainsi prendre les commandes de cette rencontre.D'entrée, le Français a réussi à faire deux fois le break pour mener rapidement 6-4, 5-0.Si le 113eme à l'ATP a finalement sauvé l'honneur sur un jeu blanc dans ce deuxième set,Au prochain tour à Stuttgart, le joueur qui accumule les titres en Challenger depuis 2021 aura le droit à une opposition à priori bien plus relevée. En effet, Bonzi sera opposé au vainqueur d'un duel franco-français entre Ugo Humbert, tête de série numéro 8 dans le Bade-Wurtemberg, et Arthur Rinderknech. Il y aura donc au moins un Bleu au 3eme tour sur le gazon allemand, avec un possible rendez-vous avec le Canadien Denis Shapovalov à ce moment-là.