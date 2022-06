ATP - Stuttgart : Berrettini va disputer sa première finale de l'année

C'est un retour plutôt réussi, pour le moment, pour Matteo Berrettini. Ce samedi, l'Italien, 10eme joueur mondial et tête de série n°2, a battu l'Allemand Oscar Otte, 61eme joueur mondial, en demi-finales du tournoi ATP 250 de Stuttgart en Allemagne, sur gazon, en deux manches (7-6 (7), 7-6 (5)) et 1h48 de jeu. Dans la première manche, les deux joueurs ont fait jeu égal pendant les huit premiers jeux. A 4-4, l'Italien s'est alors procuré, le premier, une balle de break, mais sans réussite. Les deux hommes sont donc ensuite allés logiquement jusqu'au tie-break. Un jeu décisif particulièrement serré durant lequel l'Allemand a gâché une balle de set, alors que son adversaire du jour, quant à lui, est parvenu à ses fins à sa deuxième opportunité (7-6 (7)).

Berrettini, une première depuis Wimbledon

Enfin, dans la deuxième et dernière manche, là encore, les deux joueurs ont fait jeu égal, cette fois pendant les douze premiers jeux. C'est donc ensuite tout naturellement que les deux hommes ont alors disputé un second tie-break. Durant ce deuxième et dernier jeu décisif, le Transalpin s'y est repris à trois fois avant de mettre un point final à cette rencontre (7-6 (5)). En finale, Matteo Berrettini affrontera le vainqueur du duel qui opposera, plus tard dans cette journée de samedi, le Britannique Andy Murray, 68eme joueur mondial, à l'Australien Nick Kyrgios, 78eme joueur mondial. Absent pendant trois mois en raison d'une blessure, suivie d'une opération chirurgicale, à un poignet, Berrettini disputera la neuvième finale de sa carrière, la première cette année et depuis l'édition 2021 de Wimbledon.