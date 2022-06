ATP - Stuttgart : Berrettini renverse Sonego et verra les demies

Matteo Berrettini trace sa route. Pour son retour après trois mois d'absence, l'Italien, 10eme joueur mondial et tête de série n°2, s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi ATP 250 de Stuttgart en Allemagne, sur gazon, après sa victoire contre son compatriote Lorenzo Sonego, 32eme joueur mondial et tête de série n°6, en trois manches (3-6, 6-3, 6-4) et 2h19 de jeu. Dans la première manche, Lorenzo Sonego s'est procuré deux balles de break d'entrée, avant de parvenir à ses fins, mais à 3-2, pour prendre le service de son adversaire. Dans la foulée, le moins bien classé des deux a dû sauver deux balles de débreak.

Berrettini a eu le dernier mot après deux balles de match

A 5-2, au moment de servir pour rester en vie dans cette première manche, Matteo Berrettini a bien failli offrir le premier set à son adversaire, qui a conclu sur son service suivant, non sans avoir sauvé, juste avant, deux nouvelles balles de débreak (6-3). Dans la deuxième manche, même s'il s'y est repris à trois fois, le mieux classé des deux a fini par prendre le service de son compatriote, à 2-1. Au moment de conclure, à 5-3, le 10eme joueur mondial a sauvé deux balles de débreak, avant d'égaliser à une manche partout (6-3). Enfin, dans la troisième et dernière manche, là encore, il a fallu trois balles de break à Berrettini pour prendre le service de Sonego, cette fois à 1-1. Un avantage conservé jusqu'au bout pour celui qui a eu le dernier mot à sa deuxième balle de match (6-4).