ATP - Stuttgart : Berrettini domine Murray en finale

Pour un retour, c’est un sacré retour signé Matteo Berrettini ! Absent du circuit ATP depuis sa défaite en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells en mars dernier en raison d’une blessure à la main droite, l’Italien est allé chercher à Stuttgart un sixième titre en carrière, le troisième sur gazon. Opposé à Andy Murray, le 10eme joueur mondial n’a pas hésité quand la première balle de break en sa faveur s’est présentée. Menant deux jeux à un, Matteo Berrettini a alors dû écarter quatre balles de débreak pour tenir sa mise en jeu avant de manquer trois occasions de double break dans la foulée. A partir de là, les deux joueurs ont été solide sur leurs engagements et, à sa deuxième balle de set, l’Italien a pris l’avantage au tableau d’affichage. La deuxième manche a été sur la même lancée que la fin de la première. En effet, il a fallu attendre le neuvième jeu pour assister aux premières balles de break.

Berrettini n’a pas douté

Toutefois, Matteo Berrettini n’a pas été en mesure de les convertir et a pu s’en mordre les doigts. En effet, Andy Murray a eu moins de scrupules alors que le jeu décisif se profilait. Sur un jeu blanc, le Britannique a pris le service de son adversaire et a pu égaliser à un set partout. La tête de série numéro 2 du tournoi n’a pas attendu longtemps pour se reprendre. Sur un jeu blanc, Matteo Berrettini a pris d’entrée le service d’Andy Murray pour mener deux jeux à rien. Dans l’incapacité à mettre en difficulté son adversaire sur son service, le 68eme mondial a dû rendre les armes. Sur le service de son adversaire, l’Italien a converti sa deuxième balle de match pour mettre un terme à cette finale accrochée (6-4, 5-7, 6-3 en 2h36’). Après trois mois d’absence, Matteo Berrettini montre qu’il est déjà en forme alors que Wimbledon, dont il a été finaliste l’an passé, approche.