ATP - Stockholm : Première finale pour Paul, opposé à Shapovalov

Denis Shapovalov a mis en échec la hiérarchie. 18eme joueur mondial et tête de série numéro 3 du tournoi ATP de Stockholm, le Canadien a pris le meilleur sur son compatriote Félix Auger-Aliassime, 11eme au classement et deuxième dans la hiérarchie en Suède. Une demi-finale que Denis Shapovalov a démarré sur les chapeaux de roues avec le break dès le premier jeu avant de doubler la mise pour mener cinq jeux à deux. Mais, au moment de servir pour le set, le 18eme mondial a tremblé et a permis à « FAA » de réduire l’écart. Denis Shapovalov n’a toutefois pas commis deux fois la même erreur et a empoché le premier set malgré deux dernières balles de débreak contre lui. Se devant de réagir à l’entame de la deuxième manche, Félix Auger-Aliassime a breaké le premier pour mener trois jeux à un mais son adversaire a immédiatement recollé. Un dernier coup de reins a permis à Denis Shapovalov de breaker blanc son rival pour ensuite conclure à sa première balle de match (6-4, 7-5 en 1h59’).

Paul met fin aux espoirs de Tiafoe

Pour le titre ce samedi, le Canadien retrouvera Tommy Paul, qui disputera sa toute première finale sur le circuit ATP. Pour cela, l’Américain a pris le meilleur sur son compatriote Frances Tiafoe. La tête de série numéro 8 a lancé cette rencontre en allant chercher le break au tout dernier moment pour remporter à l’arraché le premier set. Toutefois, le 52eme mondial a réagi avec le break d’entrée de deuxième manche… immédiatement effacé par Frances Tiafoe. Ce dernier a alors su prendre l’ascendant pour mener six jeux à cinq et servir pour le match. Tommy Paul a répondu du tac-au-tac pour aller chercher un jeu décisif dont il est sorti victorieux pour prolonger les débats. La dernière manche s’est jouée très rapidement. Dès le troisième jeu et à sa quatrième balle de break, Tommy Paul a pris le service de Frances Tiafoe avant de serrer le jeu. Sur un dernier jeu blanc, l’Américain a validé son billet (5-7, 7-6, 6-4 en 2h33’).



STOCKHOLM (Suède, ATP 250, dur intérieur, 711 275€)

Tenant du titre (2019) : Denis Shapovalov (CAN)



Finale

Paul (USA) - Shapovalov (CAN, n°3)



Demi-finales

Paul (USA) bat Tiafoe (USA, n°8) : 5-7, 7-6 (5), 6-4

Shapovalov (CAN, n°3) bat Auger-Aliassime (CAN, n°2) : 6-4, 7-5



Quarts de finale

Paul (USA) bat Murray (GBR, WC) : 6-2, 3-6, 6-3

Tiafoe (USA, n°8) bat Evans (GBR, n°4) : 1-6, 6-1, 6-1

Shapovalov (CAN, n°3) bat Rinderknech (FRA) : 4-6, 6-3, 7-5

Auger-Aliassime (CAN, n°2) bat Van de Zandschulp (PBS) : 6-4, 6-3



Huitièmes de finale

Murray (GBR, WC) bat Sinner (ITA, n°1) : 7-6 (4), 6-3

Paul (USA) bat Fritz (USA, n°5) : 6-4, 6-4

Evans (GBR, n°4) bat Davidovich Fokina (ESP) : 7-6 (5), 6-2

Tiafoe (USA, n°8) bat Martinez (ESP) : 6-4, 6-4



Rinderknech (FRA) bat Kovalik (SLQ, LL) : 6-4, 6-1

Shapovalov (CAN, n°3) bat Vavassori (ITA, Q) : 7-6 (1), 6-1

Van de Zandschulp (PBS) bat Fucsovics (CAN, n°7) : 7-6 (3), 3-6, 7-5

Auger-Aliassime (CAN, n°2) bat Krajinovic (SER) : 6-3, 6-4



1er tour

Sinner (ITA, n°1) - Bye

Murray (GBR, WC) bat Durasovic (NOR, Q) : 6-1, 7-6 (7)

Paul (USA) bat Borg (SUE, WC) : 6-4, 6-2

Fritz (USA, n°5) bat Gerasimov (BIE, LL) : 6-4, 6-4



Evans (GBR, n°4) - Bye

Davidovich Fokina (ESP) bat McDonald (USA) : 6-3, 3-6, 7-5

Martinez (ESP) bat Ruusuvuori (FIN) : 6-4, 3-6, 7-6 (4)

Tiafoe (USA, n°8) bat E.Ymer (SUE, WC) : 6-4, 7-6 (2)



Rinderknech (FRA) bat Bublik (KAZ, n°6) : 6-1, 2-0 abandon

Kovalik (SLQ, LL) bat Gojowczyk (ALL) : 6-7 (5), 6-4, 7-5

Vavassori (ITA, Q) bat Kotov (RUS, Q) : 6-3, 6-4

Shapovalov (CAN, n°3) - Bye



Fucsovics (CAN, n°7) bat Mannarino (FRA) : 6-4, 6-0

Van de Zandschulp (PBS) bat Serdarusic (CRO, LL) : 7-6 (5), 7-6 (5)

Krajinovic (SER) bat Istomin (OUZ, Q) : 6-4, 6-2

Auger-Aliassime (CAN, n°2) - Bye