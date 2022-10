ATP - Stockholm : Halys pourra nourrir des regrets

Halys n'a pas tenu

Il n'y a plus de Français au tournoi ATP 250 de Stockholm. Après Benjamin Bonzi, éliminé par Alex De Minaur en début d'après-midi, c'est Quentin Halys qui a pris la porte dans la soirée.Face à cet adversaire qu'il affrontait pour la première fois, le Français a mal commencé en perdant son service d'entrée, mais il a immédiatement réagi en égalisant (1-1), avant de réussir un nouveau break au meilleur moment, à 6-5, empochant la manche sur sa deuxième balle de set. Sur sa lancée, Halys a mené 4-2, et soudain, le trou noir ! Ymer a remporté quatre jeux de suite face à un Français impuissant et a égalisé à une manche partout.Dans la troisième, le Français a eu beaucoup de mal à garder son service sur le premier jeu (6 balles de break sauvées), mais à 2-2, il a fini par céder, et Ymer s'est envolé, se permettant même de signer un dernier break à 5-3 pour s'imposer encore plus rapidement.Quant à Quentin Halys, qui détient cette semaine le meilleur classement de sa carrière, à bientôt 26 ans (il les fêtera la semaine prochaine) grâce à sa victoire au Challenger d'Ismaning dimanche, il va aller disputer les qualifications du tournoi de Bâle en fin de semaine.