ATP - Stockholm : Fucsovics trop fort pour Mannarino

Le tournoi ATP de Stockholm est déjà terminé pour Adrian Mannarino. Le Français a, en effet, manqué ses débuts en Suède à l’occasion de son duel avec la tête de série numéro 7 Marton Fucsovics. Le Hongrois a eu l’opportunité de prendre le service du Tricolore dès le premier jeu mais ce dernier a su repousser deux balles de break puis longtemps tenir sans être trop inquiété. Toutefois, le 40eme mondial a su convertir sa troisième opportunité pour ensuite remporter le premier set sur son service. La deuxième manche a été un cavalier seul pour Marton Fucsovics, dont le seul moment de doute a été une balle de débreak dans le deuxième jeu. Infaillible sur les trois balles de break qu’il a pu obtenir, le Hongrois n’a pas laissé la moindre chance à Adrian Mannarino, qui a résisté pour la forme en écartant une première balle de match avant de s’avouer vaincu (6-4, 6-0 en 1h13’). Tommy Paul a également validé son billet pour les huitièmes de finale en s’imposant face à Leo Borg, fils de la légende Björn Borg, en deux manches (6-4, 6-2 en 1h07’).



STOCKHOLM (Suède, ATP 250, dur intérieur, 711 275€)

Tenant du titre (2019) : Denis Shapovalov (CAN)



1er tour

Sinner (ITA, n°1) - Bye

Murray (GBR, WC) - Durasovic (NOR, Q)

Paul (USA) bat Borg (SUE, WC) : 6-4, 6-2

Gerasimov (BIE, LL) - Fritz (USA, n°5)



Evans (GBR, n°4) - Bye

Davidovich Fokina (ESP) - McDonald (USA)

Martinez (ESP) - Ruusuvuori (FIN)

E.Ymer (SUE, WC) - Tiafoe (USA, n°8)



Bublik (KAZ, n°6) - Rinderknech (FRA)

Gojowczyk (ALL) - Giron (USA)

Vavassori (ITA, Q) - Kotov (RUS, Q)

Shapovalov (CAN, n°3) - Bye



Fucsovics (CAN, n°7) bat Mannarino (FRA) : 6-4, 6-0

Van de Zandschulp (PBS) - Thompson (AUS)

Istomin (OUZ, Q) - Krajinovic (SER)

Auger-Aliassime (CAN, n°2) - Bye