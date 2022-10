ATP - Stockholm : Bonzi éliminé dès le premier tour

Un petit tour et puis s’en va pour Benjamin Bonzi à Stockholm. Opposé d’entrée à la tête de série numéro 5 Alex de Minaur, le Français a chuté en deux manches pour ses débuts dans la capitale suédoise. L’Australien a très rapidement imposé son rythme mais est tombé sur une belle résistance de la part du Tricolore, qui a écarté d’entrée une balle de break. Toutefois, le souvent important septième jeu a une nouvelle fois fait la différence. La deuxième occasion de prendre le service de son adversaire a été la bonne pour Alex de Minaur. Le 23eme mondial a alors poursuivi son travail de sape et c’est sur l’engagement de Benjamin Bonzi qu’il a pu mettre un terme à une première manche qu’il a copieusement dominé. En effet, la deuxième balle de set a été la bonne pour la tête de série numéro 5. La deuxième manche a été du même acabit. En effet, après avoir aisément remporté son service, Alex de Minaur a immédiatement mis Benjamin Bonzi sur le reculoir, obtenant ainsi une première balle de break. Toutefois, le 63eme mondial a une nouvelle fois tenu bon mais n’a fait que retarder l’échéance. A la suite de ce jeu de service remporté, le score du Français n’a plus été en mesure de bouger. Jamais mis en difficulté sur son service, n’ayant jamais eu la moindre balle de break à affronter durant cette rencontre, Alex de Minaur a su convertir deux de ses trois opportunité de prendre le service du Tricolore. A l’issue d’une série de cinq jeux remportés consécutivement et à sa première balle de match, l’Australien a mis un terme à une rencontre à sens unique (6-3, 6-1 en 1h17’) et poursuit son chemin à Stockholm grâce à la 150eme victoire de sa carrière.