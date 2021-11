Tiafoe humilié puis bourreau

Auger-Aliassime sans trembler



Tiafoe turns it around! 🔁@FTiafoe comes back from one set down to defeat Evans 1-6 6-1 6-1 and takes the first semi-final spot in Stockholm!#StockholmOpen pic.twitter.com/hP4MsTOXxV

— Tennis TV (@TennisTV) November 11, 2021



FAA on fire 🔥@felixtennis defeats van de Zandschulp 6-4 6-3 and makes the Stockholm semi-finals without dropping a set!#StockholmOpen pic.twitter.com/88x4gLeyTm

— Tennis TV (@TennisTV) November 11, 2021

STOCKHOLM (Suède, ATP 250, dur intérieur, 711 275€)

Quarts de finale

Rinderknech (FRA)

Huitièmes de finale

Rinderknech (FRA)

1er tour

Rinderknech (FRA)

Mannarino (FRA)

L'Américain battu en deux sets par Alexander Zverev à une victoire de son deuxième titre sur le circuit, le 31 octobre dernier en Autriche, n'en est qu'aux demi-finales pour le moment. Il n'empêche que le 41eme mondial y prend goût. Et le voici de nouveau dans le dernier carré. Contrairement à ce qu'il s'était passé lors de ses deux matchs précédents, tous deux remportés en deux sets (contre Elias Ymer et Pablo Martinez), le huitième de finaliste du dernier US Open a eu besoin de trois manches pour se défaire du Britannique Daniel Evans, lui aussi tête de série (n°8, quand Tiafoe est numéro 4).Trois manches au score assez incroyable. En effet, après avoir pris 6-1 dans le premier set face au 26eme au classement, qui n'avait plus atteint les quarts de finale depuis le tournoi du Queen's en juin dernier, Tiafoe n'a plus laissé que deux jeux à son adversaire, giflé lui aussi sur le score de 6-1, mais à deux reprises, dans les deux manches suivantes (1-6, 6-1, 6-1 en 1h46 de jeu). Breaké dans les trois derniers jeux de la partie, Evans a eu deux opportunités pour réduire le score, mais il n'en a saisi aucune. Le vainqueur du tournoi de Delray Beach en 2018 (son seul titre jusqu'à maintenant) poursuit donc une fois de plus sa route.pour une place en finale, deux semaines après son déjà superbe parcours dans la capitale autrichienne.Le Canadien, propulsé principal favori du tournoi après l'élimination prématurée de la tête de série numéro 1 Jannik Sinner,, récent demi-finaliste à Saint-Pétersbourg et qui avait créé la sensation lors du dernier US Open en atteignant les quarts de finale, uniquement battu par Daniil Medvedev. Le Russe, avant de remporter quelques jours plus tard le premier sacre de sa carrière en Grand Chelem, avait précisément disposé au tour suivant d'Auger-Aliassime, battu en demi-finales à New York. Avant jeudi, le numéro 11 mondial et tête de série numéro 2 à Stockholm n'avait plus atteint le dernier carré. Cette semaine, il n'a de surcroît toujours pas perdu le moindre set.Murray (GBR, WC) - Paul (USA)bat Evans (GBR, n°4) : 1-6, 6-1, 6-1- Shapovalov (CAN, n°3)bat Van de Zandschulp (PBS) : 6-4, 6-3bat Sinner (ITA, n°1) : 7-6 (4), 6-3bat Fritz (USA, n°5) : 6-4, 6-4bat Davidovich Fokina (ESP) : 7-6 (5), 6-2bat Martinez (ESP) : 6-4, 6-4bat Kovalik (SLQ, LL) : 6-4, 6-1bat Vavassori (ITA, Q) : 7-6 (1), 6-1bat Fucsovics (CAN, n°7) : 7-6 (3), 3-6, 7-5bat Krajinovic (SER) : 6-3, 6-4- Byebat Durasovic (NOR, Q) : 6-1, 7-6 (7)bat Borg (SUE, WC) : 6-4, 6-2bat Gerasimov (BIE, LL) : 6-4, 6-4- Byebat McDonald (USA) : 6-3, 3-6, 7-5bat Ruusuvuori (FIN) : 6-4, 3-6, 7-6 (4)bat E.Ymer (SUE, WC) : 6-4, 7-6 (2)bat Bublik (KAZ, n°6) : 6-1, 2-0 abandonbat Gojowczyk (ALL) : 6-7 (5), 6-4, 7-5bat Kotov (RUS, Q) : 6-3, 6-4- Byebat: 6-4, 6-0bat Serdarusic (CRO, LL) : 7-6 (5), 7-6 (5)bat Istomin (OUZ, Q) : 6-4, 6-2- Bye