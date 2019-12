ATP : Stefanos Tsitsipas vise un titre en Grand Chelem

La décennie touche à sa fin. Et après dix années de tennis dominées par Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, c'est une page qui se tourne. Dès les premiers tournois de 2020, la concurrence sera plus intense que jamais sur le circuit ATP. Et celui qui a conclu l'exercice 2019 en beauté en est conscient. Stefanos Tsitsipas, le vainqueur du Masters 2019, s'est confié à l'AFP. A quelques semaines du début de la saison, il a dressé le portrait du tennis mondial et partagé son objectif personnel. Le premier dessinant le second. "Notre ère de tennis est en train de changer, le top-3 vieillit évidemment, nous sommes ceux qui venons derrière. Donc pour moi, j'ai comme objectif de gagner un titre du Grand Chelem, c'est sûr même si ce n'est pas une question de vie ou de mort" a annoncé le joueur de 21 ans.

Tsitsipas, un joueur de la Next Gen aux dents longues

Dès l'Open d'Australie, le natif d'Athènes pourrait avoir une belle opportunité de prouver que cette ambition est légitime. L'an passé à Melbourne, il avait atteint les demi-finales en éliminant notamment Roger Federer. Sur une surface qui lui est favorable, Tsitsipas aura une vraie carte à jouer. Mais le sixième joueur au classement ATP y sera attendu. Sa victoire au Masters en fin d'année lui a permis de franchir un cap. Durant l'automne, celui qui n'avait remporté que trois titres ATP avant le tournoi des Maîtres, a été régulier au plus haut-niveau. Il s'est également offert le scalp des trois meilleurs joueurs du Monde : Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer. Un honneur qu'il partage avec le seul Dominic Thiem sur la saison 2019. Le genre d'exploit qui a été rendu possible par sa progression dans le jeu. Et par son entourage. Stefanos Tsitsipas le sait. "Je vis actuellement la meilleure période ma vie, avec les meilleures personnes autour de moi. J’ai l’impression que c’est très important pour mon équilibre". A 21 ans, l'homme en forme de l'automne est devenu le joueur le plus attendu de l'hiver. A lui de répondre présent maintenant. Et dans la décennie à venir.