ATP : Stan Wawrinka déplore le niveau du tennis français

Cette semaine, le Suisse Stan Wawrinka s'est engagé à Marseille pour l'Open 13. Tombeur du Belge Zizou Bergs pour son entrée en lice, il s'est offert une deuxième victoire consécutive sur Richard Gasquet au tour suivant, une semaine après celle remportée sur le sol néerlandais. Avec ses trois victoires en Grand Chelem (Open d'Australie 2014, Roland-Garros 2015 et US Open 2016), Stan Wawrinka fait partie des rares joueurs à avoir remporté un Majeur en dehors du Big 3 de Djokovic, Nadal et Federer. Invité du Super Moscato Show sur RMC ce mardi, Wawrinka n'a pas épargné le tennis français.

« C’est dommage, parce que par rapport à ce que représente la France, ils mériteraient d’avoir des joueurs bien au‐dessus. » a affirmé le Suisse. « C’est vrai qu’il y a eu un trou avec notre génération, où ils ont eu des joueurs exceptionnels comme Richard Gasquet, Jo‐Wilfried Tsonga, Gilles Simon, Gaël Monfils. Ils ont été dans le top 10. Ils n’ont pas gagné, mais ils sont allés au bout des plus grands tournois au monde. Actuellement, c’est vrai que c’est difficile. On ne peut pas juger de l’extérieur. On ne peut pas savoir et comprendre ce qu’il se passe. Quand on a une nation comme la France qui a un Grand Chelem, autant de moyens pour pouvoir investir dans le futur du tennis et de pouvoir soutenir autant de monde, c’est triste de ne pas avoir de meilleurs joueurs. » a déploré Stan Wawrinka.