Sinner a jeté l’éponge face à Rune

Marc-Andrea Huesler vit la plus belle semaine de sa carrière. Qualifié pour la troisième fois de sa carrière en demi-finale d’un tournoi ATP, le Suisse a enfin réussi à passer le cap grâce à un succès en deux manches sur Lorenzo Musetti, tête de série numéro 4. Une rencontre qui s’est avérée très fermée dès les premiers échanges. Aucun des deux joueurs n’a laissé le moindre espace à l’autre au service. Le résultat a été aucune balle de break à signaler et un jeu décisif qui est très vite apparu inévitable. Lorenzo Musetti a pris un très bon départ avec cinq des six premiers points remportés… avant de perdre les six suivants et voir le premier set lui glisser des doigts. La deuxième manche a très longtemps pris le même chemin. En effet, autant le Suisse que l’Italien ont été très solides au service mais, les premières failles sont apparues très tardivement. Lorenzo Musetti a obtenu sa première balle de break dans le neuvième jeu mais n’a pas su en tirer parti. Un échec que l’Italien a très vite payé cher. En effet, alors qu’il servait pour aller une nouvelle fois au jeu décisif, le 30eme mondial a cédé. Sur sa toute première balle de break, Marc-Andrea Huesler a pu prendre le service de l’Italien et mettre un terme à cette rencontre (7-6, 7-5 en 1h37’), validant son billet pour la finale dans la capitale bulgare.Pour le titre, Marc-Andrea Huesler devra affronter la tête de série numéro 5 Holger Rune. Le Danois a vu Jannik Sinner jeter l’éponge en toute fin de troisième manche sur blessure. Une rencontre qui a tout d’abord vu les deux joueurs tenir leur service mais c’est l’Italien qui a été par trois fois tout près du break. Alors qu’un jeu décisif s’annonçait, la tête de série numéro 1 du tournoi de Sofia a pu prendre le service du Danois et prendre l’avantage au tableau d’affichage. La deuxième manche a semblé suivre la même voie mais, grâce à un cinquième jeu remporté blanc, Holger Rune a pu faire la course en tête mais a tremblé au moment de conclure le set. En effet, Jannik Sinner a eu deux balles de débreak avant de voir son adversaire convertir sa deuxième balle d’égalisation à une manche partout. Dans la foulée, Holger Rune a pris le service de l’Italien d’entrée de dernier set puis a conservé l’avantage de bout en bout. Après un deuxième break qui allait lui permettre de servir pour le gain du match, le Danois a vu Jannik Sinner jeter l’éponge (5-7, 6-4, 5-2 en 2h30’) en raison d’une cheville douloureuse qui pourrait le priver du tournoi d’Astana.