ATP - Sofia : Monfils aura droit à sa revanche

Le plateau des huitièmes de finale du tournoi de Sofia est désormais complet. Filip Krajinovic, tête de série n°5 en Bulgarie, a été le dernier à rejoindre ce stade de la compétition en éliminant le joueur local Alexander Lazarov, 462eme mondial et invité par les organisateurs. Il s'est imposé 6-0, 6-3 en 1h05, en sauvant la seule balle de break que s'est procuré son adversaire (à 2-1 dans le deuxième set), et en breakant à 0-0, 2-0 et 4-0 dans la première manche et à 3-3 et 5-3 dans la deuxième. Il a fini en boulet de canon en remportant les huit derniers points du match. Krajinovic affrontera son compatriote Laslo Djere pour une place en quarts. Par ailleurs, Gaël Monfils, tête de série n°2 et donc exempté de premier tour, connait son adversaire en huitièmes de finale jeudi. Il s'agira du Biélorusse Ilya Ivashka, (27 ans, 45eme), qui l'a éliminé au premier tour des Jeux Olympiques de Tokyo (6-4, 4-6, 7-5). Le Français avait en revanche remporté leur premier affrontement, à Toronto en 2019. A noter également ce mercredi la victoire de James Duckworth contre Emiil Ruusuvori. L'Australien a a visiblement bien digéré sa défaite en finale à Nur-Sultan dimanche dernier contre Kwon (qui, lui, a déclaré forfait à San Diego). Il sera opposé à Benoit Paire pour la première fois de sa carrière.



SOFIA (Bulgarie, ATP 250, dur indoor, 389 270€)

Tenant du titre : Jannik Sinner (ITA)



Huitièmes de finale

Sinner (ITA, n°1) - Gerasimov (BIE, Q)

Duckworth (AUS) - Paire (FRA)

Majchrzak (POL, LL) - Kuzmanov (BUL, WC)

Djere (SER) - Krajinovic (SER, n°5)



Millman (AUS) - Marchenko (UKR, Q)

Giron (USA) - De Minaur (AUS, n°3)

Mager (ITA) bat Kecmanovic (SER) : 7-6 (3), 6-3

Ivashka (BIE) - Monfils (FRA, n°2)



1er tour

Sinner (ITA, n°1) - Bye

Gerasimov (BIE, Q) bat Pospisil (CAN) : 5-7, 7-6 (8), 6-3

Duckworth (AUS) bat Ruusuvuori (FIN) : 3-6, 6-4, 6-4

Paire (FRA) bat Davidovich Fokina (ESP, n°7) : 6-4, 7-5



Majchrzak (POL, LL) - Bye

Kuzmanov (BUL, WC) bat Musetti (ITA) : 6-7 (4), 7-6 (3), 6-3

Djere (SER) bat Martinez (ESP, Q) : 7-6 (5), 6-3

Krajinovic (SER, n°5) bat Lazarov (BUL, WC) : 6-0, 6-3



Millman (AUS) bat M.Ymer (SUE) : 6-2, 6-4

Marchenko (UKR, Q) bat Seppi (ITA, Q) : 6-4, 6-2

Giron (USA) bat Munar (ESP) : 6-7 (2), 6-1, 6-4

De Minaur (AUS, n°3) - Bye



Mager (ITA) bat Mannarino (FRA, n°6) : 6-3, 6-2

Kecmanovic (SER) bat Andreev (BUL, WC) : 7-6 (7), 6-4

Ivashka (BIE) bat Andujar (ESP) : 6-4, 6-3

Monfils (FRA, n°2) - Bye